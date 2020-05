Brautmoden Abtsgmünd spendet Masken

„Auch wenn das Coronavirus uns allen viel abverlangt, so bringt es doch auch unsere Menschlichkeit und unseren Zusammenhalt in außergewöhnlichen Situationen wie diese hervor“, so teilt die Gemeinde Abtsgmünd mit. So zum Beispiel bei Gaby Nagel von Brautmoden Abtsgmünd. Sie hat Mund-Nasen-Schutzmasken an die Abtsgmünder Feuerwehr und Schulen gespendet. 150 dunkelblaue Schutzmasken gingen an die Kameradinnen und Kameraden aller Abtsgmünder Feuerwehr-Abteilungen. „Passend zur Uniform“, wie sie findet. Die Masken stammen von einer polnischen Firma, die normalerweise Kommunionanzüge schneidert. Aufgrund der aktuellen Krise wären viele der Mitarbeiter arbeitslos geworden, hätte die Firma nicht kurzfristig auf Masken umgestellt. Nagel wollte selbstverständlich ihren Hersteller weiterhin unterstützen, hatte allerdings keine Verwendung für die vielen Masken und entschloss sich daher, die örtliche Feuerwehr für ihre wichtigen Aufgaben zu unterstützen. Darüber hinaus erhielt sie von ihrem Brautmodenhersteller 100 weiße Masken, die wiederum an Schulen und Kindergärten in der Gemeinde Abtsgmünd verteilt wurden, um dort den notwendigen Bedarf zu decken. Bürgermeister Armin Kiemel und Feuerwehrkommandant Holger Schmid freuten sich im Namen der Schüler und Kameraden über die wichtige Spende von Gaby Nagel.

Meist gelesen in der Umgebung Abtsgmünd Teile der Gemeindeverwaltung ziehen um