Biotopverbünde sollen in Abtsgmünd entstehen – Gemeinde bekommt Vorschläge vorgestellt

Die Gemeinde Abtsgmünd ist vergangenen Sommer als Pilotkommune für die Umsetzung des landesweiten Biotopverbunds im Ostalbkreis ausgewählt worden. Ziel des Programms ist es, Maßnahmen auszuarbeiten, die zur Erhöhung der biologischen Vielfalt beitragen und dem gegenwärtigen Artensterben entgegenwirken.

Nach der Auftaktveranstaltung im Juli des vergangenen Jahres hat das beauftragte Planungsbüro Plan Werk Stadt aus Westhausen verschiedene Ideen ausgearbeitet und nun im Abtsgmünder Rathaus präsentiert. Vor allem entlang verschiedener Gewässerachsen wurden mehr als 200 mögliche Maßnahmen auf einer Fläche von 479 Hektar in der Gesamtgemeinde identifiziert. Dadurch sollen vorhandene isolierte Biotope miteinander verbunden werden, um so verschiedenen Tier- und Pflanzenarten die Wanderung und somit den genetischen Austausch zu ermöglichen.

Das Programm hat landesweit das Ziel bis in acht Jahren auf 15 Prozent der Landesfläche des Offenlandes, also alle Gebiete, die nicht bebaut oder bewaldet sind, Biotopverbunde zu schaffen. Dafür wurden umfangreiche Förderprogramme auf den Weg gebracht. So erhalten Kommunen für eine Biotopverbundplanung 90 Prozent der Planungskosten und 70 Prozent der Umsetzungskosten gefördert. Durch entsprechende Maßnahmen sollen bestehende Kernflächen – bestehende Biotope, Streuobstwiesen, blütenreiche Wiesen oder Nasswiesen, aber auch Stillgewässer oder Quellbereiche – miteinander verbunden werden. Dafür werden in den dazwischenliegenden sogenannten Suchräumen neue Lebensräume geschaffen.

Mögliche Maßnahmen sind etwa die Aufwertung von Streuobstwiesen, Bachläufen und Gewässerrandstreifen mittels Pflege sowie die Schaffung neuer Verbindungselemente und Trittsteinbiotope. Die Gemeinde Abtsgmünd eignet sich mit 1.581 Hektar Landschafts- und Naturschutzgebieten, das entspricht 22 Prozent der Markungsfläche, gut um diese Verbindungen zu schaffen.

Im nächsten Schritt soll die Biotopvernetzungskonzeption mit den Fachbehörden erörtert und anschließed im Gemeinderat und im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt werden.