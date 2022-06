Biodiversität: Vernetzung als Lösungsansatz

Auf Initiative von Landrat Joachim Bläse trafen sich Vertreter der Ostalbkommunen, um sich über Möglichkeiten zu informieren, wie Städte und Gemeindennachhaltig eine Aufwertung der Kulturlandschaft erreichen und gleichzeitig zur Erhaltung der Biodiversität beitragen können. Gastgeber war die Gemeinde Abtsgmünd, die einige vorbildliche Projekte im Arten- und Naturschutz präsentierte.

Umweltdezernentin Gabriele Seefried betonte in der Zehntscheuer: „Biodiversität kann dauerhaft nur erhalten werden, wenn alle Akteure in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft dieses Thema zu ihrer eigenen Sache machen. Der Flächenverbrauch für Gewerbe- und Wohnbauflächen, die Versiegelung, die damit verbunden ist und die Veränderung der Lebensräume haben massive Auswirkungen auf die Biodiversität.“

Bürgermeister Armin Kiemel informierte darüber, welchen Mehrwert die Projekte von Abtsgmünd für Mensch, Natur, Vielfalt und Ökologie für die Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger haben. So habe sich Abtsgmünd mit dem Wildblumensommer dem Schwund der Artenvielfalt entgegengestellt und ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen.

Die Gemeinde Abtsgmünd lege aber nicht nur gezielt Wildblumen an. Neben Artenvielfalt und Renaturierung steht in Abtsgmünd außerdem die Vernetzung „wilder Flächen“ auf der Agenda. Abtsgmünd übernimmt als „Pilotkommune“ die Vorreiterrolle für die Umsetzung des landesweiten Biotopverbunds im Ostalbkreis.

Ralf Worm, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbands, informierte, dass der Biotopverbund ein neues und sehr zentrales Thema innerhalb des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes ist, mit dem sich der Ostalbkreis seit Anfang 2021 beschäftigt. Angestoßen durch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ habe das Thema Fahrt aufgenommen. Das Biodiversitätsstärkungsgesetz setze darauf, dass ein räumlich-funktionaler Biotopverbund auf- und ausgebaut werden soll, der bis 2030 15 Prozent der Offenlandfläche umfassen soll. Um dieses Ziel zu erreichen, brauche das Land die Kommunen als Partner. Deshalb wurden über die Landschaftspflegerichtlinie umfangreiche Förderprogramme auf den Weg gebracht, die es den Kommunen ermöglichen, durch ein Planungsbüro eine qualifizierte Biotopverbundplanung erstellen zu lassen.

Mittlerweile befinden sich sieben weitere Kommunen aus dem Ostalbkreis im Planungsprozess, etqa Schechingen und Hüttlingen. Hier kann der Verbund mit Abtsgmünd bereits grenzübergreifend abgestimmt werden. Rainau, Bartholomä und Böbingen sowie die Städte Schwäbisch Gmünd und Oberkochen befinden sich ebenfalls in der Bearbeitungsphase.

Gisela Hägele von der Unteren Naturschutzbehörde stellte das baurechtliche Ökokonto als ein hilfreiches Instrument vor, Bettina Seifert, Leiterin des Geschäftsbereichs Wasserwirtschaft, ging detailliert auf die Renaturierungsmaßnahmen an Kocher und Lein in Abtsgmünd und die Voraussetzungen für intakte Fließgewässer ein. Der ökologische Nutzen einer Renaturierung ist Selbstreinigung, Nahrungsquelle, Artenvielfalt in und am Fluss, Lebensqualität, Tourismus und Erholung. Daneben leisten renaturierte Gewässer mit ihren Auen einen Beitrag zur Regulierung von Hochwasser.