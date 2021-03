Bibliotheksbesuch mit Terminvergabe ab 16. März wieder möglich

Ab Dienstag, 16. März, ist der Besuch der Bibliothek Abtsgmünd mit Terminvergabe möglich. Bis Freitag, 12. März, bieten die Bücherei wir Click&Collect an. Das bedeutet, die gewünschten Medien werden online im Leserkonto auf die Merkliste gesetzt. Per Mail oder telefonisch wird ein Abholtermin vereinbart. Die gewünschten Medien werden von Mitarbeitern der Bücherei zusammengestellt und an die Tür gebracht.

Die Leihfristen aller entliehenen Medien sind bis zur Wiederöffnung angepasst. Die Daten finden Nutze auf ihrem Leserkonto. Termine für einen Besuch können ab dem 16. März vereinbart werden.