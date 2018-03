Bezauberndes Valentinskonzert

Mit einem gefühlvollen Konzertabend ist die Kulturstiftung der Gemeinde Abts-gmünd in ihr Veranstaltungsprogramm 2018 gestartet. In der ausverkauften Zehntscheuer präsentierten The Acooustic Edge – Manuel Dempfle, Jürgen Gutmann und Thomas Schmolz – im Rahmen der Valentinsreihe gefühlvolle Balladen.

Mit ihrem Programm „A Handful of Folk“ verwöhnten sie das Publikum mit Songs von Leonard Cohen, Simon & Garfunkel, Cat Stevens oder Bob Dylan. Als Überraschungsgast für die zweite Hälfte hatten sie die junge Sängerin Carina Fiedler mitgebracht.

Mit einem stimmungsvollen Abend ist die Kulturstiftung ins Veranstaltungsjahr gestartet. Das Trio zog das Publikum vom ersten Ton an in seinen Bann. The Acoustic Edge ist das Alter Ego des Leonard-Cohen-Projects, das schon im Vorjahr das Abtsgmünder Publikum begeisterte.

Da die drei Musiker bei ihren Konzerten auch immer ausgewählte Folksongs und Balladen anderer Singer-Songwriter zum Besten geben, entstand die Idee, eine Handvoll dieser Songs als Acoustic Edge anzubieten – die perfekte Kombination für die Valentinskonzertreihe der Kulturstiftung. Nun präsentierten Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang), Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Thomas Schmolz (Gitarre) in zweieinhalb Stunden bei Kerzenschein gefühlvolle Balladen. Schon beim dritten Stück des Abends, John Denvers „Leaving on a Jetplane“, stimmte das Publikum mit ein. Es folgten Klassiker wie „As Tears go by“ von den Rolling Stones, Titel von Bob Dylan, Simon & Garfunkel, aber auch Leonard-Cohen-Songs durften nicht fehlen.

Deutsche Liedermacher waren ebenfalls vertreten: Reinhard Meys „Über den Wolken“ und Hannes Waders „Heute hier morgen dort“ brachten die Zuschauer zum Schaukeln und Summen. John Lennons „Imagine“ sorgte schließlich bei allen für Gänsehaut-Feeling pur.

Überraschungsgast im zweiten Teil: Carina Fiedler

In der Mitte des zweiten Teils kam als Überraschungsgast die junge Sängerin Carina Fiedler dazu. Es folgten neuere Titel wie etwa „This is the Life“ von Amy McDonald, „Kiss me“ von Sixpence non the Richer oder aber Snow Patrol mit „Chasing Cars“. Stimmlich und musikalisch überzeugten die Vier auf ganzer Linie und beendeten den gelungenen Abend natürlich mit einem Cohen-Song: Für „Halleluja“ ernteten sie beim Publikum tosenden Applaus.