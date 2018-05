Beste Unterhaltung mit viel Gänsehaut

Goethes klassische Faust-Drama haben die rund 170 mitwirkenden Schülerinnen und Schüler des Sankt-Jakobus-Gymnasiums in Abtsgmünd in einer modernen Form als Musical auf die Bühne gebracht.

Die zwei bestens gelungenen Aufführungen boten jede Menge Komik und Tragik, wobei die Botschaft des Ur-Faust nicht auf der Strecke blieb.

Fausts Schicksal präsentierten eine Schülerin und zwei Schüler. Joe, ständiger Zuspätkommer und misserabler Schüler, Benni der Fußabtreter der Klassenschönheit und Christina, die klassische Streberin ohne Freunde, gehen einen Pakt mit dem Teufel in weiblicher Form, Femisto ein.

Dieser macht sich als unendlich verführerische Verlockung im Rockerbraut-Outfit auf den Weg in die Abiturklasse. Die drei Außenseiter sind plötzlich beliebt, schreiben gute Noten und erscheinen glücklich wie nie zuvor.

Doch Femisto ist den drei Schülern nicht so wohl gesonnen wie es anfangs den Eindruck macht. Beim Abi-Ball will er wissen wer sich ihm für immer und ewig verpflichtet.

Komik mit ernstem Hintergrund

Trotz aller Komik und moderner Form, begeisternden flotten Chorbeiträgen und rockiger Begleitmusik kam der ernste Hintergrund des Stückes nicht zu kurz, hinter jedem Schüler steht auch eine Geschichte für sein ursprüngliches Auftreten gegenüber den Anderen. Joe wächst als Waise in Geldnot bei seiner Oma auf, Benni wird in der Familie unterdrückt und Christinas von ihrer ehrgeizigen Mutter immer zu Höchstleistungen aufgefordert.

Den Darstellern gelang es überzeugend aufzuzeigen, warum die Versuchung, das absolute Glück zu erreichen, so groß ist. Dies war schon bei Goethes Original das Thema und ist heut in Zeiten des ständigen Leistungsdruckes auch aktuell.

Wer bin ich? Wer will sein – und wo sind meine ethischen und moralischen Grenzen? Woran verschenke ich mein Herz und meine Seele? Diese Fragen wurden von den Jugendlichen mit überzeugendem Spiel und Ausdruckskraft, in eindringlicher Körpersprache und in berührenden Szenen dargestellt.

Für die Leitung der Theatergruppe und die Einstudierung war Simone Blessing verantwortlich, für Bühnenbild, Kostüme und Maske Uschi Mill. Die Chöre wurden von Dorothea Löwe und Teresa Nar geleitet, die Schulband von Dorothea Löwe.

Die tragenden Rollen wurden von den Schülern bei den beiden Aufführungen unterschiedlich besetzt. Schulleiter Holger Schulz sprach in seinen Begrüßungsworten mit großer Freude davon, dass schon während der Vorbereitungszeit eine besondere Atmosphäre in den ganzen Schule geherrscht habe. Vor allem die flotten Songs des Musicals seien immer wieder in den Fluren zu hören gewesen.