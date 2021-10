Berufsorientierung in Abtsgmünd und Dischingen

Am 13. und 14. Oktober haben 325 Schülerinnen und Schüler an der professionellen Motivations- und Comedyshow von Comedian Osman Citir teilgenommen. Im Rahmen der Veranstaltung „Tage der Berufsorientierung mit Comedy macht Schule“ fand die Veranstaltung zur Berufsorientierung auf Initiative der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg und der Handwerkskammer Ulm zum siebten Mal in der Region statt.

Der aus Fernsehauftritten bekannte deutsch-türkische Comedian Osman Citir hat sich mit seinem Programm „Comedy macht Schule“ als Motivator bereits einen Namen gemacht. Citir konnte auch bei seinem siebten Auftritt in Ostwürttemberg Schülerinnen und Schüler mit den locker präsentierten Themen rund um die Berufsorientierung über 90 Minuten fesseln. Er vermittelte den Jugendlichen aus den Klassenstufen 7, 8, 9 und 10 die Botschaft: „Wenn Du es willst, kannst Du es schaffen! Du musst es wollen und auch etwas dafür tun!“. Citir begeisterte und überzeugte, weil er authentisch über seinen Werdegang und seine Erfahrungen berichtete.

Bei Citir wechselte Spaß und Unterhaltung mit Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit. In der Motivationsshow, die auch die Themenbereiche Schule und Ausbildung umfasste, gab er den Jugendlichen mit zahlreichen Beispielen wertvolle Tipps für ihr eigenes Leben. Citir: „Erst wenn Du aufgibst, hast Du verloren. Man hat nur einen Gegner, das ist man selbst.“ Ein Praktikum sei eine ideale Möglichkeit, sich als junger Mensch zu beweisen.

Im Anschluss an die Motivationsshow konnten sich die Schüler über verschiedene Ausbildungsberufe und regionale Betriebe aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Handwerk auf der virtuellen Ausbildungsmesse (ostwuerttemberg.ihk-ausbildungsmesse.de) der IHK Ostwürttemberg mit knapp 90 Unternehmen informieren. Dort hatten die Schülerinnen und Schüler die Chance sich über die Unternehmen und deren Ausbildungsberufe zu informieren und über eine Chatfunktion oder Mail direkt mit den Unternehmen Kontakt aufzunehmen.

Zudem konnten die Jugendlichen der beiden Schulen im Rahmen von „Couch on Tour“ ihre Fragen zur Berufsorientierung und Ausbildung stellen. Unternehmensvertreter von Kessler & Co., Riffel Bau und Wirth Elektrotechnik, als auch verschiedene Ausbildungsbotschafter der Firma BSH Hausgeräte GmbH, Autohaus Mulfinger, Kreissparkasse Ostalb und Heidenheim sowie Holzbau Kruger beantworteten die Fragen der Schülerinnen und Schüler authentisch mit Beispielen aus ihrem Arbeitsleben.

Die „Tage der Berufsorientierung mit Comedy macht Schule“ fanden in Zusammenarbeit mit der Egauschule aus Dischingen und der Friedrich-von-Keller-Schule aus Abtsgmünd statt. Das Gesamtziel der Veranstalter wurde erreicht: „Ein lebendiger Tag der praktischen Berufsorientierung, der den Schülerinnen und Schülern in Erinnerung bleiben wird.“