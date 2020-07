Bei 33 Veranstaltungen gibt es noch Plätze - Ferienprogramm 2020 in Abtsgmünd

Die Einschränkungen gleich mal vorweg: im Ferienprogramm Abtsgmünd sind keine öffentlichen Feste und Großveranstaltungen geplant. Stattdessen finden in Abtsgmünd viele Aktionen in kleinen Gruppen für Kinder und Jugendliche in der Zeit vom 30. Juli bis 5. September statt.

Renner im Ferienprogramm sind wieder einmal Pferde und Traktoren. Knapp 30 Kinder haben den Wunsch angemeldet, einmal bei Abtsgmünder Bauern auf dem Traktor zu sitzen.

„Jona will immer mit dem Traktor fahren“, erzählt seine Mutter lachend. Bei sich zu Hause hat Jona unzählige Spielzeugtrecker, das ganze Sortiment. „Doch einfach beim Bauern nachfragen, das geht doch nicht“, meinte seine Mutter.

Das Ferienprogramm der Gemeinde Abtsgmünd macht es möglich: zwölf Abtsgmünder Bauern haben sich von Gabi und Manfred Regele gewinnen lassen und fahren Runden mit je einem Kind. „Über den Tag verteilt werden die angemeldeten Wünsche erfüllt und die Kinder erleben eine Treckerfahrt“, so Gabi Regele. Die Idee kam ihr bei den Kundgebungen der Bewegung „Land schafft Verbindung“. Bei der Demo wurden die Traktoren der Bauern von den Kindern begeistert gestürmt.

Insgesamt 86 Veranstaltungen von 29 Veranstaltern finden in den Sommerferien statt. Dabei sind viele Aktivitäten im Freien, wie Lesewanderungen, Bauernhofbesuche, Kunstaktionen, Bastelangebote und sportliche Aktivitäten wie Tennis und Segelflug im Programm. Die Kinder konnten ihre Wünsche angeben und die Verantwortlichen Theresia Balle, Tanja Raschka und Heidi Schmid haben die Wünsche ausgewertet und bei den Anbietern nachgefragt, um möglichst viele Wünsche erfüllen zu können.

Mit 13 zusätzlichen Terminen wurden die begehrtesten Angebote ergänzt. Ab 18. Juli können die Ferienausweise in den Bibliotheken Abtsgmünd und Untergröningen abgeholt werden.

Info:

Bei 33 Veranstaltungen sind noch Restplätze verfügbar. Diese können online über https://abtsgmuend. ferienprogramm-online.de gebucht werden. Auf der Onlineseite des Ferienprogramms finden sich auch kurzfristige Änderungen. Allen Kindern ab 6 Jahren empfiehlt das Veranstaltungsteam, einen Mundschutz mitzuführen.