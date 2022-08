Begeisterung beim Elterntag in Leinroden

Ausgefallen ist sie nie, die Ferienzeit der evangelischen Kirchengemeinde Aalen in Leinroden, doch ein Elterntag konnte wegen Corona zwei Jahre nicht stattfinden. Und so war die Freude riesig, als am Samstag die Kinder wieder ihre Eltern nach Leinroden einladen konnten. Zugleich war es der 70. Geburtstag, denn die Ferienbetreuung begann 1952.

Mit einem Festgottesdienst begann der Tag. Eingefügt in das biblische Erlebnisprogramm unter dem Motto „Wunderbare Welt des Handwerks“ ging es um das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat, also um die Frage, was geht auf und bringt Frucht und was fällt an den Wegrand und verdorrt.

Pfarrer Bernhard Richter nahm den Faden auf und sprach von der Begeisterung der Kinder und Jugendlichen. Aber ob sie anhält, wenn alles rum ist? Davon, dass vor 70 Jahren eine Saat gelegt wurde, die bis heute neu aufgeht und nicht verdorrt, könne man in der Geschichte des Ferientagheims erkennen.

Richter erinnerte an die Anfänge, als der Fabrikant Hengel 1952 die Ferienbetreuung ins Leben ruf, damit „die Kinder nicht auf der Straße verwahrlosen“. Der Start im „Gütle“ in Aalen war vielversprechend, doch 1970 kaufte die evangelische Kirchengemeinde in Aalen von der damals noch selbstständigen Gemeinde Leinroden das Schulhaus. Seither verbringen Jahr für Jahr etwa 350 Kinder in zwei Abschnitten ihre Ferien in Leinroden. 2010 wurde das Schulhaus abgebrochen, 2011 ein neues Gebäude eingeweiht.

Richter dankte den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Ferienzeiten in jedem Jahr möglich machen, von der Küche über die lernenden Mitarbeiter bis zur Leitung. „Die Kinder dürfen nicht wieder die Leidtragenden der Pandemie sein“, so Richter. Er ehrte alle Mitarbeiter mit einer Sonnenblume: Pia Wolf und Felix Lutz für den ersten Abschnitt, Julian Morassi und Annika Bähring für den zweiten Abschnitt, Rose Mahler und Marlene Ronecker für die Verantwortung in der Küche.

Jugendliche formulierten Fürbitten und alle sangen das Lied: Gott, dein guter Segen. Und alle unter den fast 400 Gästen spürten, wie an diesem Tag und in diesen Ferien an diesem Ort Gott nicht nur sät, sondern selbst dafür Sorge trägt, dass diese Saat aufgeht. Auch dieses Jahr am Elterntag war für Bewirtung gesorgt, und bis in den Nachmittag gab es ein buntes Programm.