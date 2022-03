Bauhof legt neue Stützmauer am Kleinspielfeld an

Damit der Abtsgmünder Schulcampus noch attraktiver wird, soll in Kürze das bestehende Kleinspielfeld südlich des Sankt-Jakobus-Gymnasiums saniert und um ein Beachvolleyballfeld ergänzt werden. Als vorbereitende Maßnahme haben die Bauhofmitarbeiter in den vergangenen zwei Wochen eine neue Mauer aus Muschelkalkquadersteinen errichtet, die den Hang zum angrenzenden Grundstück abfängt.

Diese Maßnahme war notwendig, da die bestehende Wand aus Holzpalisaden über die Jahre marode geworden war. Das Team des Bauhofs hat daher in den vergangenen 14 Tagen die alte Wand entfernt und Erdarbeiten vorgenommen, um eine neue Mauer aus Muschelkalkquadersteinen zu errichten. Die Steine haben ein Gesamtgewicht von etwa 200 Tonnen. Die neue, etwa 60 Meter lange Mauer verfügt zudem über eine große Stufe, auf der die Zuschauer sitzen können.

Im nächsten Schritt soll das bestehende Kleinspielfeld, das in den 1980er-Jahren gebaut wurde, saniert und an drei Seiten mit einem Ballfangzaun ausgestattet werden. Die Sanierungsmaßnahme ist notwendig, da der Belag starke Abnutzungserscheinungen aufweist und nach mehrfachen Ausbesserungsarbeiten inzwischen eher einem Flickenteppich ähnelt. Damit das Feld auch weiterhin für Basketballspiele genutzt werden kann, werden vier neue Basketballkörbe angebracht. Außerdem wird zwischen dem Kleinspielfeld und der Laufbahn ein zusätzliches Beachvolleyballfeld angelegt. Die Kosten für die Sanierung des Kleinspielfeldes inkl. des Beachvolleyballfeldes belaufen sich auf 161 245 Euro. Die Gemeinde erhält eine Förderung des Landes in Höhe von 27 000 Euro.

In den vergangenen Jahren wurde das Sport- und Freizeitangebot rund um die Abtsgmünder Schulen erheblich erweitert. So wurde 2014 das Rasenspielfeld zu einem hochwertigen Kunstrasenplatz umgebaut und eine 110-Meter-Kurzstreckenlaufbahn erstellt. 2019 wurde dann ein neues Rasenspielfeld angelegt, um für den Kunstrasenplatz Entlastung zu schaffen. Am neuen Rettungszentrum wurde eine Kletterwand integriert, die auch von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann und erst vor wenigen Wochen ist die riesige Pumptrack-Anlage auf dem Abtsgmünder Festplatz eröffnet worden.