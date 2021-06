Baugebiet in Wöllstein geht zügig voran

Die Arbeiten der Firma Haag aus Neuler im Baugebiet „Alte Abtsgmünder Straße, 3. Erweiterung“ in Wöllstein gehen zügig voran. Mit der Erschließung von 29 gemeindeeigenen Bauplätzen will die Gemeinde eine attraktive Alternative für die vielen Bauwilligen in Abtsgmünd schaffen. Denn im aktuellen, vierten Bauabschnitt des Baugebietes „Wasserstube“ übersteigt die Anzahl der Interessenten bei weitem die Anzahl der gemeindeeigenen Bauplätze. Obwohl das Umlegungsverfahren für den fünften Bauabschnitt mit weiteren 20 Bauplätzen im Hauptort schon angeordnet wurde, soll das Baugebiet in Wöllstein eine schnellere Möglichkeit bieten, sich den Traum vom Eigenheim in der Gemeinde zu erfüllen.

Der Bebauungsplan „Alte Abtsgmünder Straße, 3. Erweiterung“ ist seit einigen Jahren rechtskräftig. Da die Nachfrage nach Bauplätzen in Abtsgmünd immer weiter angestiegen ist, wurde im September 2020 im Gemeinderat der Bau- und Ausschreibungsbeschluss gefasst. Der Bebauungsplan aus 2004 wurde aktuell im vereinfachten Verfahren geändert, um günstiger erschließen zu können und moderne Bauformen allgemein zuzulassen.

Der Spatenstich erfolgte bereits im April während einer Sitzung des Gemeinderats. Nun laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Die rund 2,3 Hektar große Fläche am östlichen Ortsrand stellt eine Fortführung des vorhandenen Baugebietes „Rötfeld“ dar und rundet den Teilort nach Nordosten harmonisch ab. Die Erschließungskosten belaufen sich auf knapp 998 000 Euro. Der Bauplatzpreis wurde auf 119 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Bis spätestens Ende April 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann kann mit den privaten Wohnbauvorhaben begonnen werden.