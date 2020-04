Bauarbeiten für das Abtsgmünder Rettungszentrum haben begonnen

Vor wenigen Tagen haben die Erd- und Rohbauarbeiten für das geplante Rettungszentrum in Abtsgmünd begonnen. Auf einen offiziellen Spatenstich von Feuerwehr, Polizei, DRK, Bürger, Gemeinderat und Gemeindeverwaltung wurde aufgrund des Coronavirus verzichtet. Dafür soll die Einweihung umso größer gefeiert werden.

Die Gemeinde Abtsgmünd baut unmittelbar nördlich der B19, im Gewerbegebiet „Osteren“, ein großes Rettungszentrum mit den drei Blaulichtorganisationen Feuerwehr, Polizei und DRK auf einem gemeinsamen Baugrundstück mit rund 7300 Quadratmetern. Nach jahrelanger intensiver Planung und einem sehr komplexen und aufwändigen Genehmigungsverfahren konnte nun mit den eigentlichen Rohbauarbeiten begonnen werden.

Um vor einem 100-jährlichen Hochwasser sicher zu sein, musste zuerst das bestehende Gelände deutlich angehoben werden. Die Erdgeschossfußbodenhöhe des Rettungszentrums entspricht ganz grob einem 200-jährlichen Hochwasser und liegt zukünftig etwa 70 Zentimeter über der angrenzenden B19. Dabei wurden bereits 2019 rund 6000 Kubikmeter Erdaushub aus der gegenüberliegenden Baustelle des Landes, der Kocher-Lein-Strukturverbesserung, ausgegraben und nur wenige Meter zum Baugrundstück transportiert, eingebaut, planiert und verdichtet.

Durch diese pragmatische Lösung sparte das Land Transport- und Entsorgungskosten für den Erdaushub und die Gemeinde die Anlieferung von geeignetem Material. So entstand eine Win-Win-Situation für beide Seiten und die Umwelt wurde ebenfalls geschont.

Die Abtsgmünder Wehr erhält im Rettungszentrum ein hochmodernes, energieeffizientes Magazin mit fünf Fahrzeugboxen, einer Waschbox und einer Durchfahrtsbox mit einem Hochregallager für das Material. Das Feuerwehrmagazin könnte später noch um eine zusätzliche Box erweitert werden. Der Abtsgmünder Polizeiposten wird von der Fachsenfelder Straße ebenfalls ins neue zentrale Rettungszentrum einziehen. Die Gemeinde Abtsgmünd baut den neuen Polizeiposten mit zwei Garagen, um langfristig Platz für ein zweites Polizeiautos im unteren Kochertal zu haben.

Das DRK Aalen hat das Baugesuch für ihre Niederlassung im Kochertal bereits eingereicht. Hier sollen insgesamt vier Fahrzeugboxen entstehen. Zwei Boxen für die Rettungswache, die rund um die Uhr an 365 Tagen mit Profis besetzt sein wird. Das DRK, Ortsgruppe Abtsgmünd, wird in das DRK-Gebäude integriert und erhält ebenfalls zwei Boxen – eines für den bereits vorhandenen Krankentransportwagen und eine Garage für einen späteren Kleinbus. „Mit dieser langfristigen, strategischen Lösung wird das Rettungswesen im unteren Kochertal auf ein neues Niveau angehoben“, so Bürgermeister Armin Kiemel. Durch den optimalen Standort unmittelbar an der B19 können zukünftig nicht nur die Gesamtgemeinde Abtsgmünd, sondern auch die umliegenden Kommunen innerhalb kürzester Zeit erreicht werden. Dies bedeutet für alle beteiligten Blaulichtorganisationen künftig zusätzliche Optionsmöglichkeiten im Einsatzfall. Auch die kurzen Wege untereinander bedeuten eine erhebliche Erleichterung.

Die Erd- und Rohbauarbeiten werden aktuell durch Firma Carl Heuchel aus Nördlingen durchgeführt. Die Kosten hierfür betragen rund 1,13 Millionen Euro. Das Submissionsergebnis liegt damit etwa 194 000 Euro unter der Kostenberechnung von etwa 1,32 Millionen Euro. Die Rohbauarbeiten sollen bis Anfang August fertig gestellt werden. Das Ausschreibungspaket zwei wird in Kürze vergeben und das dritte Ausschreibungspaket soll am Wochenende ausgeschrieben werden. Die Einweihung dieses Blaulichtprojektes ist für Juni 2021 natürlich mit allen Beteiligten und einem ganz großen Fest geplant.