Bankmitarbeiterin verhinderte finanziellen Schaden

Mehrere Anrufe haben eine 71-Jährige am Mittwochmorgen dazu gebracht, bei ihrer Bank vorstellig zu werden, um 4300 Euro an eine ihr Unbekannte zu überweisen. Der Dame war am Telefon erzählt worden, dass gegen sie wegen der Teilnahme an einem Gewinnspiel eine Forderung in Höhe von 8700 Euro bestehen würde. Sollte die 71-Jährige den geforderten Betrag von 4300 Euro nicht überweisen, würde ein Inkasso-Verfahren gegen sie eingeleitet. Durch die Anrufe verunsichert machte sich die 71-Jährige tatsächlich auf den Weg, um das Geld zu überweisen. Glücklicherweise erkannte eine Bankangestellte den Betrug und konnte das Schlimmste verhindern, so dass der gutgläubigen Frau kein finanzieller Schaden entstand.