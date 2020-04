Bald blüht´s in den Täferwiesen

Die Veranstaltungen zum Abtsgmünder Wildblumensommer sind aufgrund der derzeitigen Situation zunächst ausgesetzt - die wilden Wiesen blühen jedoch trotzdem und sind jederzeit einen Spaziergang wert. In diesem Jahr kommen weitere Flächen dazu, zum Beispiel in den Täferwiesen und entlang des Kocheraltarmes. Das hat die Gemeinde jetzt mitgteilt.

Im Bereich des Freizeitgeländes Täferwiesen wurden vor einigen Wochen insgesamt 18 000 Quadratmeter eingesät, weitere 6000 Quadratmeter entlang des Kocheraltarmes. Dafür hat sich die Gemeinde die Unterstützung von Philipp Gansser geholt, der die Flächen nicht nur gepflügt hat, sondern das Saatgut auch ausbrachte.

Zu verdanken ist das Saatgut einem Projekt der Naturkosmetik-Firma Weleda und ihrem Engagement für Natur, Insekten und Bienen. Je verkaufter Packung Weleda Bienen-Set bringt die Firma einen Quadratmeter Wiese zum Blühen, sprich: Das Naturkosmetik-Unternehmen spendet an die Aktion BienenBlütenReich des Vereins Mellifera. Dieser hat in Abtsgmünd gemeinsam mit der Gemeinde bereits mehrere Wildblumenwiesen angelegt.

Abtsgmünd wurde deshalb Blühpartner, weil dort bereits seit vielen Jahren Wildblumenwiesen angelegt werden, die in anderen Kommunen nun auch immer mehr zum Trend werden. „Doch es gibt Unterschiede zwischen blühenden Blumen und vielfältigen Wiesen, die von Insekten und Vögeln tatsächlich genutzt werden können. In Abtsgmünd wurde von Anfang an Wert auf Artenvielfalt, Ökologie und Vernetzung gelegt, nicht nur auf bunte Blüten. Abtsgmünd hat hier als Impulsgeber inzwischen mehrere Preise gewonnen“, so schreibt die Gemeinde.

Die Blumen, die auf rund 70 Wiesen und Flächen in der Gemeinde Abtsgmünd bald auf 75 000 Quadratmetern blühen, seien deshalb vor allem Pflanzen, wie man sie Jahrhunderte lang auf heimischen Wiesen vorgefunden habe. Sie bieten Nahrung und außerdem Nist- und Rückzugsmöglichkeiten für zahlreiche Insekten und Vögel. „Die Rechnung dabei ist einfach: Wenn die Welt für Fauna und Flora in Ordnung ist, fühlt sich auch der Mensch wohler.“