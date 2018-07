Autofenster fällt Streiterei zum Opfer

Am Dienstagabend gipfelte die Auseinandersetzung zweier junger Männer darin, dass die Fensterscheibe eines Pkw zerstört wurde. Zur Tatzeit wollte einer der beiden auf seinen Kontrahenten, der auf dem Beifahrersitz eines Corsa saß, losgehen. Um dies zu verhindern, verriegelte der Angegriffene die Fahrzeugtüre. Da jedoch das Fenster leicht geöffnet war, packte der außen stehende Mann die Scheibe mit beiden Händen und riss daran. Hierbei stützte er sich mit den Knien gegen die Beifahrertüre. Die Scheibe zerriss komplett in der Mitte, an der Fahrzeugtüre entstand eine leichte Eindellung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.