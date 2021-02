Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 16.40 Uhr auf der L 1073 in Fahrtrichtung Wilfingen auf regennasser Fahrbahn in einer Haarnadelkurve auf Höhe Wanderparkplatz Rottal ins Schleudern geraten. Dabei streifte er mit dem Heck den Wagen einer entgegenkommenden 40-jährige Autofahrerin. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.