Auto zerkratzt und abgehauen

Unbekannte verursachten zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, einen Sachschaden von rund 5000 Euro, als sie ein Auto beschädigten, das in einer Parkbucht in der Richard-Wagner-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug wies einen etwa zwei Meter langen Kratzer und eine größere Eindellung auf. Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.