Auto schanzt gegen einen Baum

Auf rund 7000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 40-Jährige am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr verursacht hat. Zur Unfallzeit fuhr sie mit ihrem Auto auf der Landesstraße von Wilflingen in Richtungen Pommertsweiler. Dort kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten, schanzte die Böschung hinauf und streifte anschließend in einer Höhe von 2,50 Metern einen Baumstamm. Der Wagen wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er auf der linken Seite liegen blieb.

Die 40-Jährige, die zur Unfallzeit unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. An ihrem Fahrzeug, bei dem die Airbags ausgelöst hatten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.