Das Video, um das es geht, ist nur 45 Sekunden lang, hat es aber in sich. Ein Mann arbeitet in der Werkshalle eines Metallbauunternehmens in Sinsheim. Sein Arbeitskollege lässt sich menschenverachtend über ihn aus – und filmt ihn dabei.

Der Mann sagt, er wolle seinem Kollegen zwei Paddel kaufen. „Irgendwie musst du ja von Italien zurück nach Afrika“, sagt der Mann zu seinem Arbeitskollegen. Auch einen Zettel will er ihm mitgeben, mit der Aufschrift „Ready to go“.