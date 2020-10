Ausstellung „SweetNothingSweet“ bis 25. Oktober verlängert

Die Ausstellung „SweetNothingSweet“, die derzeit im Schloss in Abtsgmünd-Untergröningen beim Kunstverein KISS stattfindet, ist jetzt bis 25. Oktober verlängert worden.

Die Ausstellung komme bei den Besuchern sehr gut an: „Selten lockte eine Ausstellung mit einer derart genialen Mischung aus Kunst auf höchstem Niveau, Unterhaltung und Staunen“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Es sei wohl die „vermutlich leckerste Kunstausstellung der Welt.“

Und weiter: „Das süße Nichts birgt zahlreiche Polaritäten: Von Genuss zu Gesundheitsschädigung, von Verführung bis Sucht: Süß kann glücklich machen oder gefährlich werden. Kann Paradies sein oder Intensivstation, Adipositas oder Magersucht. Der heute unbegrenzte Zugang zu Süßem schuf wesentlich den modernen Menschen der heutigen Überflussgesellschaft. „Sweet“ ist das Lockmittel und zugleich das Lebensgefühl der aktuellen Generationen, die in unserer Gesellschaft mehr als genug haben: Überangebot, Überkonsum, das süße Nichtstun.“

Kuratorin Heidi Hahn trifft dabei offenbar den Nerv. Dabei beschreitet sie einen künstlerischen Diskurs konzeptuell wie ästhetisch durch mehrere Medien: Bildhauerei, Malerei, Szenerie, „Candyland“ und „Konsumtempel“ verschmelzen mit Skulpturen und Fotoarbeiten wie elektronenmikroskopischen „Karies-Fotos“ zu einer Gesamtinstallation.

Wer die gesamte Ausstellung noch sehen will, der muss schnell sein, denn unter den rund 200 Positionen von mehr als 40 Künstlerinnen und Künstlern aus neun Ländern fehlen ab Mitte Oktober die Peter-Anton-Arbeiten; die Figur aus Coca-Cola mit dem Titel „Cola Laura“ des Australiers Joseph Marr schmolz bereits in der Hitze des August plangemäß dahin. Nur ihre langen schlanken Beine stehen noch. Daneben die zweite Zucker-Laura, die von Joseph Marr versiegelt wurde und auch den Herbst überstehen wird.

Am 17. Oktober gibt es einen Abverkauf der Dekoartikel aus der Ausstellung, die dann am 25. Oktober abgeholt werden können. Nach dem großen Finale, einer Finissage am 25. Oktober ab 15 Uhr mit FINALE, dem kleinen Bier zum großen Abschied.

Ausstellung „SweetNothingSweet“, Schloss Untergröningen, 73453 Abtsgmünd-Untergröningen, geöffnet bis 25. Oktober, Samstag 14 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis18 Uhr. Eintritt fünf Euro, www.kiss-untergroeningen.de Führungen für Gruppen (bis 15 Personen) nach Anmeldung (07366 / 8218 oder kunstimschloss@web.de).