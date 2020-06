Regen ist angesagt für Fronleichnam, genau richtig, um im Schlaraffenland zu spazieren. Ein Rundgang mitten durch eine Installation, die man so wohl nicht noch einmal findet - ein Erlebnis der Farben, der Gerüche und des Genusses. Das ist zu sehen und zu erleben in der Ausstellung „SweetNothingSweet“ im Schloss Untergröningen. Der Kunstverein KISS bietet in dieser Ausstellung internationale Kunst rund um das Thema süß - und das garantiert mit Spaßfaktor. Schloss Untergröningen, Abtsgmünd-Untergröningen, www.kiss- untergroeningen.de Öffnungszeiten Fronleichnam 11 bis 18 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr.