In der Ausstellung „SweetNothingSweet“ im Schloss Untergröningen können Besucher erleben wie Schokolade im 3D-Drucker entsteht.

Eine gewöhnliche Tafel Schokolade hat Länge und Breite, ihre dritte Dimension allerdings ist meist vernachlässigbar. Doch wenn Benedikt Daschner „Druck macht“, wird sie zur 3D-Schokolade. Denn der Chocolatier kreiert Hightech-Schokolade, in der jede Dimension zählt. Was Daschner will ist, den absoluten WOW-Effekt zu hinterlassen, und zwar geschmacklich wie visuell. Dazu kombiniert er etwas so Traditionelles wie Schokolade mit hochmodernster Technik und schafft so ein ganz neues Genusserlebnis: Schokolade aus dem 3D-Drucker nämlich. Die sieht nicht nur anders aus, die schmeckt auch anders und zwar ganz besonders lecker. Daschners Anspruch an das Produkt und an sich selbst ist hoch, ständig probiert er Innovationen, legt Wert auf besonders gute Qualität. Dabei ist der Tüftler aus dem bayerischen Ismaning nicht nur Technik-Freak, er ist vor allem Konditormeister mit sehr viel Praxiserfahrung. Der sich irgendwann zwischen seinen Leidenschaften für Physik einerseits und süßen Leckereien andererseits entschied: Von da ab stand statt Physiksaal die Backstube auf dem Stundenplan. Dabei hatte Benedikt Daschner nie vor, nur Mainstream zu backen. Seine Leidenschaft für Leckeres, sein Faible für Technik und der Anspruch an sein Produkt führten schließlich zu Chocolate: Die Ausgangsprodukte dabei sind feinste Schweizer Schokolade sowie stets neuste technische Innovationen. Das Ergebnis ist: Schokoladengenuss des 21. Jahrhunderts. In der Ausstellung „SweetNothingSweet“ im Schloss Untergröningen sind Daschners 3D-Kreationen schon seit Mai zu sehen. Ebenso der 3D-Drucker, der nun am 18. Juli in Aktion tritt: Von 14.30 bis 17.30 Uhr ist der Chocolatier dann vor Ort in der Ausstellung, zeigt, erzählt und druckt. Und wer möchte, kann sich ein eigenes Schokokunstwerk ausdrucken lassen, das verzehrt, verschenkt oder an die Wand gehängt werden kann.Um den Corona-Verordnungen Rechnung zu tragen, wird der 3D-Drucker in regelmäßigen kurzen Abständen für jeweils eine begrenzte Personenzahl zum Einsatz kommen.

Weitere Termine: 3D-Schokodruck am Sonntag,16. August und am Sonntag, 20. September, jeweils von 12 bis 17 Uhr in der Ausstellung SweetNothingSweet, Schloss Untergröningen.