Am Mittwoch, 7. Oktober, findet um 19.30 Uhr auf dem Zehntscheuerplatz unter freiem Himmel die Vernissage zur Ausstellung „Aus der Zeit gefallen“ statt. Die Gemeinde Abtsgmünd lädt dazu ein.

Gezeigt werden in der Ausstellung Werke der Künstlerin Claudia Wagner-Schwarting. Blumen sind eines ihrer beliebtesten Motive der Künstlerin. Doch immer wieder malt Claudia Wagner-Schwarting auch Gesichter, junge, alte, lebenserfahrene. Ihre Gemälde entstehen aus unzähligen Schichten von Pastell, übereinander gelagert zu neuen Bildern. „Sie sind zugleich auch Ergebnis des intensiven Dialogs zwischen Künstlerin und Arbeit“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

„Dabei erinnern Claudia Wagner-Schwartings Arbeiten an lange vergangene Zeiten, da Malen noch Handwerk war. Als Michelangelo und Caravaggio Kompositionen aus Licht und Schatten entstehen ließen, deren Eindrücke bis heute überdauert haben.“ Es sei die Mischung aus meisterlicher Arbeit und Emotionen, die diesen Bildern Kraft gebe. „Jedes Werk zieht sein Gegenüber in einen ganz eigenen Mikrokosmos und damit in eine Zeitlosigkeit des Sehens, lässt den Betrachter quasi aus der Zeit fallen“. Zu sehen sind zurückhaltende, stille Arbeiten, oder auch Pfingstrosen, „die sich dem Gegenüber entgegenstrecken“.

„Die Arbeiten der Abtsgmünder Künstlerin sind keine profanen fotorealistischen Abbilder, sondern das Ergebnis akribischen Hinsehens, pastoser Darstellung und meisterhaften Könnens“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Autodidaktin Claudia Wagner-Schwarting habe mit ihrem Talent und ihren faszinierenden Pastellarbeiten in nur wenigen Jahren ein internationales Publikum erobert und zeige nebenbei: Kunst kommt doch von Können.