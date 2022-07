Außenanlagen am Kindergarten Sankt Josef sind fertig

In den vergangenen Jahren wurde am Katholischen Kindergarten Sankt Josef in Abtsgmünd fleißig gebaut. Zunächst wurde 2017 das komplette Dach erneuert. Dann wurde der Kindergarten baulich um eine vierte Gruppe erweitert sowie umfangreiche Bestandssanierungen vorgenommen. Damit stehen in dem viergruppigen Kindergarten insgesamt 94 Plätze für Kinder ab zwei Jahre zur Verfügung.

Nach Abschluss dieser Bauarbeiten bestand Handlungsbedarf zur Sanierung der in die Jahre gekommenen Außenanlagen. Dabei wurden über 1100 von 1400 Quadratmeter der Außenflächen überarbeitet. Im Herbst 2021 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Wichtigstes Element war ein 170 Meter langer Rundkurs um das gesamte Gebäude, der auch die einzelnen Spielgeräte verbindet. Diese „Bobbycar-Rennstrecke“ wird von den Kindern mit dem gesamten Fuhrpark und sehr viel Freude intensiv unter die Räder genommen.

Auf der Nordseite befinden sich nun eine neue Doppelschaukel mit Fallschutz, verschiedene Verbindungswege und auch eine kleine Grünfläche mit einer von vielen Abtsgmünder Wildblumenwiesen. Auf der Südseite wurden die Terrassen neu angelegt, der Sandkasten saniert und vergrößert, zusätzlicher Sonnenschutz angebracht sowie auch die bestehenden Spielgeräte mit einem wartungsarmen Fallschutzbelag ausgestattet. Auf der Ostseite haben die Kleinsten einen direkten Zugang zu einem Sandkasten, Rutsche, Kriechtunnel und Balanciermöglichkeiten. Dort befindet sich auch ein Gerätehaus mit viel Stauraum. Auf dem Außengelände wurden verschiedene Hecken und sechs Baumpflanzungen vorgenommen. Die Außenanlagen wurden von der Baufirma Brückner aus Straßdorf sowie der Firma Polytan und Holzbau Hieber gestaltet. Die von Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera aus Heubach entworfene Gesamtkonzeption kostet 175 900 Euro.

Die bürgerliche Gemeinde Abts-gmünd beteiligt sich entsprechend dem Kindergartenvertrag mit 130 000 Euro. Sigrid Bombera lobte die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, vor allem mit Kindergartenleitung Tina Arnold und ihrem Team.

Pfarrer Kreutzer und Bürgermeister Armin Kiemel lobten das Ergebnis. Mit der Dachsanierung, der Erweiterung und Bestandssanierung des Kindergartens sowie der Sanierung der Außenanlagen wird die Attraktivität des Katholischen Kindergartens maßgeblich gesteigert. Neben den vier kommunalen Kindergärten sind die Angebote der beiden kirchlichen Trägern ein ganz wichtiger Bestandteil der Kinderbetreuung in der Gemeinde Abtsgmünd.