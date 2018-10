Aushub für neuen Naturrasenplatz

Östlich des bestehenden Kunstrasenplatzes in den Täferwiesen in Abtsgmünd soll bis zum Herbst 2019 ein weiterer Naturrasenplatz entstehen, um den gestiegenen Bedarf der Schulen und Vereine nach Sportanlagen zu decken. Hierfür wurde nun mit den vorbereitenden Erdarbeiten begonnen.

Da die derzeit vorhandenden Sportflächen in der Gemeinde für die Nutzung durch die Schulen und Vereine im Hauptort nicht ausreichen, hat der Abtsgmünder Gemeinderat in der Sitzung vom 27. September 2018 einstimmig beschlossen, neben dem bestehenden Kunstrasenplatz in den Täferwiesen einen neuen Naturrasenplatz in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum zu errichten. Im Vorfeld der eigentlichen Baumaßnahme zur Herstellung des Naturrasenplatzes muss das Gelände vorbereitet, neu modelliert und vor allem ein großer Hang abgetragen werden.

Insgesamt 16 000 Kubikmeter Erdaushub müssen in den nächsten Wochen abgefahren werden. Da beim Bau des benachbarten Sankt-Jakobus-Gymnasiums und des geplanten Rettungszentrums im Gewerbegebiet Osteren Retentionsraum (Hochwasserstauraum) verloren gegangen ist beziehungsweise verloren gehen wird, muss die Gemeinde diesen an anderer Stelle kompensieren. Daher wird das Gelände vorher modelliert, um den entsprechenden Retentionsraum zu schaffen. Die Arbeiten werden von der Firma Kling Umwelttechnik aus Aislingen durchgeführt. Im zweiten Schritt wird auf der so entstandenen Fläche der Naturrasenplatz angelegt.

Dieser wird eine Spielfeldgröße von 95 auf 64 Meter haben und über zusätzliche Sicherheitszonen, Sitzgelegenheiten und Ballfangzäunen hinter den Toren verfügen. Die Kosten für die Erdarbeiten und die Errichtung des Naturrasenplatzes belaufen sich auf rund 1,1 Million Euro. Das Land fördert das Projekt mit 70 000 Euro. Die Planung wird vom Ingenierbüro a2Plan aus Westhausen gemacht.