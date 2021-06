Auftaktveranstaltung zum Pilotprojekt „Lebenswerter Ostalbkreis“

Städte und Gemeinden haben einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Pilotprojekt „Lebenswerter Ostalbkreis“ will der Landkreis daher zusammen mit den Einwohnern ihre jeweilige Stadt oder Gemeinde insgesamt gesundheitsförderlicher, barrierefreier und familien- und generationenfreundlicher gestalten. Hierzu findet am Mittwoch, 30. Juni, in Abtsgmünd eine Auftaktveranstaltung statt, zu der alle interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsam den Bedarf der Gemeinde Abtsgmünd im Bereich Gesundheit und Lebensqualität zu ermitteln und daraus Maßnahmen vor Ort abzuleiten. Landrat Joachim Bläse sowie Bürgermeister Armin Kiemel werden anwesend sein und die aktuelle Situation in der Gemeinde schildern. Daraufhin wird es die Möglichkeit geben, in einer Gesprächsrunde darüber zu diskutieren, wie die Themen Kinder und Familie, Barrierefreiheit, ärztliche Versorgung, Mobilität und Natur noch besser und zukunftsweisender umgesetzt werden können.

Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch 30. Juni, 18 Uhr, in der Kochertal-Metropole in Abtsgmünd statt. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Gemeinde Abtsgmünd bittet daher um Anmeldung bis zum 23. Juni bei Miriam Kaiser (E-Mail: miriam.kaiser@abtsgmuend.de; Telefon: 07366 / 8228 (Montag, Mittwoch, Freitag 9 bis 12 Uhr). Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist, dass die Besucher geimpft, genesen oder getestet sind. Ziel des Pilotprojekts „Lebenswerter Ostalbkreis“ ist es, das Leben der Bürgerinnen und Bürger angenehmer zu gestalten.