Asphaltierungsarbeiten im Baugebiet „Alte Abtsgmünder Straße“ in Wöllstein abgeschlossen

Die Erschließungsarbeiten des Baugebietes „Alte Abtsgmünder Straße, 3. Erweiterung“ in Wöllstein sind auf der Zielgeraden. Die Firma Haag aus Neuler hat nun die Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen. Insgesamt sind 29 gemeindeeigene Bauplätze entstanden, die bereits alle verkauft wurden.

In der 7500 Einwohner zählenden Gemeinde Abtsgmünd herrscht weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach Bauplätzen. Daher erschließt die Gemeinde seit 2021 parallel insgesamt vier Baugebiete in den verschiedenen Teilorten mit rund 100 Bauplätzen. Da vor allem die Nachfrage bei der Bauplatzvergabe im Baugebiet „Wasserstube, 4. Bauabschnitt“ enorm war, hatte der Gemeinderat beschlossen das Baugebiet „Alte Abtsgmünder Straße“ in Wöllstein zu erschließen. So sollte den jüngeren Einwohnern von Wöllstein eine Perspektive zum Verbleib in ihrem Heimatort gegeben werden, aber auch den vielen anderen Bauplatzinteressierten sollte eine Alternative angeboten werden können.

Der Spatenstich erfolgte bereits im April vergangenen Jahres. Nach nur etwas über einem Jahr wurde nun die Asphaltdeckschickt eingebracht. Nun kann mit den privaten Wohnungsbauvorhaben begonnen werden. Die rund 2,3 Hektar große Fläche am östlichen Ortsrand stellt eine Fortführung des vorhandenen Baugebietes „Rötfeld“ dar und rundet den Teilort nach Nordosten ab. Die Erschließungskosten belaufen sich auf knapp 998 000 Euro. Der Bauplatzpreis beträgt 119 Euro pro Quadratmeter.