Arien für Nachtigall und leichtfüßiges Barock-Ensemble

Mit Sopranistin Sophie Junker an der Spitze ist ein leichtfüßiges Barock-Ensemble im Rahmen des Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd in der Hohenstadter Wallfahrtskirche zu Gast gewesen. Bei „Le Concert de l'Hostel Dieu“ aus Lyon waren Freunde von Arien, die Händel für „La Francesina“ – seine Nachtigall – geschrieben hatte, genau richtig.

Sopranistin und Orchester hatten ein kleines, feines, sehr kurzweiliges Händel-Programm zusammengeschnürt, das sich bunt und illuster durch sein gesamtes weltliches und oratorisches Schaffen bewegte und sich dennoch nicht der bekannten „Gassenhauer“, sondern meist nicht so landläufiger, dafür aber ziemlich spektakulärer Nummern bediente.

Der konzertante Sommernachmittag begann mit einer Ouvertüre, der des Oratoriums „Semele“. Und egal ob man ins Programm geschaut hatte oder nicht, spätestens nach den ersten Takten war klar: Hier erklingt Händel. Doch nicht im landläufigen Händel-Sound, sondern mit einem von „Le Concert de l'Hostel Dieu“ kraftvollen, sehr barocken Strich, der mit zeitgenössischer Artikulation gemischt wurde, garniert mit ausgefeilten Echo-Effekten, angerissenen Melodie-Bögen und zielgerichteten Fugati.

Danach kam die Nachtigall des Nachmittags zum Einsatz: „Nasconde l'usingnol in alti rami in nido“, eine Arie der Deidamia aus „Deidamia“ – und mit ihr Sophie Junker. Hatte der Klangkörper vorher schon demonstriert, was aus Händel alles herausgeholt werden kann, so setzte Junker dem die Krone auf. Sie hat alles, was eine Barock-Sopranistin braucht: großen Ton und großen Gestus, ein beeindruckend leicht abrufbares Pfeifregister, aber auch eine beeindruckend leise Feinfühligkeit.

„Nè men con l'hombre d'infedeltá“, eine Arie aus der Oper „Serse“ war die zweite Händel-Arie nach einem interessanten „Nicht-Händel-Intermezzo“ des Händel-Zeitgenossen Charles Avison. Diese Arie verlangte nach einem ganz anderen, etwas weniger virtuosen, etwas weniger schillernden Stimmeinsatz. Hier waren Melodie-Fluss und weit gespannte Bögen gefragt: Kein Problem für die vorher noch so schillernde Stimme Sophie Junkers! Auch hier griff sie wieder in die Vollen, modellierte und entwickelte mit dem Orchester einen Händel, wie man ihn selten zu hören bekommt.

Eigentlich wäre jedes der zwölf Stücke eine eigene Besprechung wert, doch herausgegriffen werden sollen noch zwei Glanzpunkte: „What passion cannot music raise and quell“ aus „Ode to St. Cecilis’s Day“. Nomen est Omen: die Konversation zwischen Sopran und Cello konnte man genau so genießen, wie ihn ganz offensichtlich auch die zwei Musiker genossen.

Und zu guter Letzt ein Feuerwerk aus musikalischen Edelsteinen, wie aufgereiht in einem ausgesuchten und auf großen, aber nicht protzenden Prunk angelegten Collier. Am Ende schaute man sich verstohlen um, ob nicht bei so viel Stimmglanz, Macht und Pracht die eine oder andere Scheibe in den Kirchenfenstern zu Bruch gegangen sein könnte, so furios endete diese Stück. Mit der Zugabe setzten Junker und das Ensemble noch eins drauf. Mehr geht wohl kaum und doch war alles wohl im Maß