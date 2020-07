Arbeiten an der Glasfasertrasse zwischen Leinroden und Holzleuten starten

Der Ostalbkreis und die Kommunen treiben den Breitbandausbau in bisher unterversorgten Gebieten voran. Während die Städte und Gemeinden für die örtlichen Verteilernetze und die Hausanschlüsse zuständig sind, kümmert sich der Landkreis um die „Datenautobahn“ zwischen den Gemeinden, das sogenannte Backbone-Netz.

Im Zuge des kreisweiten Backbone-Ausbaus errichtet der Ostalbkreis in Kürze die Trasse zwischen Holzleuten und Leinroden. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag in einer Pressemitteilung angekündigt.

Ausführendes Unternehmen wird die Firma AWUS-Bau aus Aalen sein. In dieser Woche wurde bereits die Baustelleneinrichtung vorgenommen, sodass die Bauarbeiten unmittelbar starten können. Die Verlegung der Leerrohre wird größtenteils im Pflug- und Spülbohrverfahren durchgeführt. Dadurch werden die Einschränkungen durch die Bauarbeiten möglichst geringgehalten. Die Maßnahme wird sich voraussichtlich bis in den Herbst erstrecken.