In der letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres haben der Pommertsweilemer Ortsvorsteher Egon Ocker und Bürgermeister Armin Kiemel am Donnerstagabend verdiente Mehrfachblutspender geehrt. Ocker betonte dabei, dass die Blutspender nicht nur ihr Blut, sondern letztlich Leben spenden würden und lobte diesen Akt als „stilles, selbstloses Handeln“. Eiegentlich sollte sich jeder gesunder Bürger an den Blutspendeaktionen beteiligen, befand der Ortsvorsteher. Kiemel schloss sich Ockers Worten an. Für 25 Blutspenden konnte an dem Abend dann Helga Wild geehrt werden, für 50 Spenden Hans-Jürgen Sprösser und Jürgen Stegmaier, für 75 Spenden Martin Oker und für stolze 100 Blutspenden Anton Traub.