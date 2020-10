Am Sankt Jakobus Gymnasium rollt wieder der Ball

Seit Mittwoch, 7. Oktober, geht die vom Deutschen Fußball Bund geförderte Kooperation Schule und Fußballverein am Sankt Jakobus Gymnasium in ihre zweite Runde. Nachdem die Jugendtrainer der TSG Abtsgmünd schon vergangenes Schuljahr mit überdurchschnittlich hohem Engagement und Spaß den Mädchen und Jungen an unserer Schule technische und taktische Kniffe im Bereich des Fußballs beibringen konnten, soll dieses Schuljahr daran angeknüpft werden. Bereits jetzt zählen in den Klassen 5 und 6 circa 16 Schüler zur Trainingsgruppe. Hier können vor allem Vereinsfußballer in einem zusätzlichen Training ihr Leistungsniveau festigen und weiter steigern. Abgerundet wird das Angebot mit einem sportgerechten Mittagessen, welches die Kinder vor jeder Trainingseinheit in unserer Mensa erhalten und über den Ganztagsbereich organisiert wird. Foto: Sankt Jakobus Gymnasium