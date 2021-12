Alten- und Pflegeheim Sankt Lukas erhält Geldspende von Reservisten

Wie vielen bekannt ist, unterstützen die Reservisten bei vielen Aktionen wie das Sommerfest, die Adventsfeier und vieles mehr das Alten- und Pflegeheim Sankt Lukas in Abtsgmünd. Nun ist es bereits das zweite Jahr, dass es ist nicht möglich ist, die Hilfsbereitschaft der Reservisten in Anspruch zu nehmen. Trotz der Situation, überreichte eine kleine Delegation der Reservistenkameradschaft Abtsgmünd-Hohenstadt an das Alten- und Pflegeheim Sankt Lukas in Abtsgmünd, eine Geldspende. Auf dem Bild zu sehen sind von links nach rechts Daniela Vogel, Stabsfeldwebel d. R. Horst Focke, Heimbewohner Günther Freimann, Heimbewohnerin Gertrud Bauhammer, Ute Sturm und Hauptmann d. R. Jochen Jäger. Ute Sturm bedankte sich im Namen der Belegschaft und der Heimbewohner recht herzlich und hofft wie alle, dass die Normalität im nächsten Jahr wieder zurück findet und man gemeinsam mit den Bewohnern und den Reservisten mit ihren Partnerinnen die üblichen Aktivitäten veranstalten kann. Zur Info: Auf Grund der Verfassung der Bundeswehr, dürfen Geldbeträge nicht genannt werden.