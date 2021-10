Alois Guschlbauers „FARB-GE-SCHICHTEN“ noch an zwei Wochenenden geöffnet

Die Ausstellung „FARB-GE-SCHICHTEN“ von Alois Guschlbauer ist an noch zwei Wochenenden in der Abtsgmünder Zehntscheuer zu besuchen. Der Wilflinger Künstler stellt dort farbintensive Werke aus, die in den letzten fünf Jahren entstanden sind. Ein Großteil derer malte er während der Zeit des ersten Corona-Lockdowns, die für ihn eine hochkreative Zeit war. Arbeitete er früher bevorzugt mit kräftigen Primärfarben, um die Eindrücke seiner Reisen in die Großstädte dieser Welt auf die Leinwand zu bringen, so schleichen sich mittlerweile immer öfter sanften Pastelltönen, inspiriert von der Natur rund um seine Heimat, in seine Kunst.

Alois Guschlbauer möchte mit seinen Werken unter die Oberfläche tauchen und schafft so Schicht für Schicht Hintergründe und Tiefen, die manchmal direkt beim ersten Hinsehen, manchmal erst bei längerem Betrachten zu erkennen sind. Seine Kunst, geprägt von großformatigen farbintensiven Acrylgemälden, konzentriert sich daher auf das was ist: Eine Leinwand, Farbe und Technik.

Noch bis zum 1. November ist die Ausstellung in der Zehntscheuer zu sehen. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel.

Alois Guschlbauer – FARB-GE-SCHICHTEN

9. Oktober bis 1. November 2021

Zehntscheuer Abtsgmünd

samstags 14 bis 17 Uhr

sonntags und feiertags 11 bis17 Uhr

Eintritt frei