Akkordeonorchester hilft Flüchtlingen

Beim Benefizkonzert des Akkordeonorchesters Mitte Mai in der Aula des Sankt-Jakobus-Gymnasiums wurden fleißig Spenden gesammelt. Dirigentin Claudia Steinfeldt hatte unter dem Titel „Tastenmagie“ ein Programm aus dem Hut gezaubert. Auch das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Christina Götz und das Akkordeonensemble „akkzente“ waren mit von der Partie. Carolin Dickenherr (stellvertretende Abteilungsleiterin) und Abteilungsleiter Holger Balle vom Akkordeonorchester übergaben nun einen Spendencheck über 500 Euro an Bürgermeister Armin Kiemel. Der Betrag wird der Ukrainehilfe der Gemeinde zukommen. In Abtsggmünd werden, so Kiemel, 22 ukrainischen Flüchtlinge und 13 Kinder versorgt.