Acht weitere Bauplätze für Neubronn

Mit dem ersten Spatenstich durch den Technischen Ausschuss des Abtsgmünder Gemeinderats hat die Erschließung des dritten Bauabschnitts im Neubronner Gebiet „Berg II“ begonnen. Der Ausschuss hat außerdem empfohlen, die Betriebsführung der interkommunalen Abwasserbeseitigung Abtsgmünd-Adelmannsfelden zu ändern. Demnach sollen die Anlagen in Adelmannsfelden durch dortiges Personal betreut werden.

Genau so stürmisch wie es beim ersten Spatenstich für die Erweiterung des Neubronner Baugebietes „Berg II“ am Montagabend zuging, sei auch der Verkauf der Bauplätze in den vorhergehenden Erschließungsabschnitten verlaufen. Das sagte Abtsgmünds Bürgermeister Armin Kiemel. Für die jetzt vorgesehenen weiteren acht Bauplätze gebe es 17 Interessenten, freute sich der Rathauschef.

Die Erschließungskosten belaufen sich auf rund 360 000 Euro, geplant waren rund 506 000 Euro. Die beauftrage Baufirma Hans Ebert aus Pommertsweiler will bis zum Herbst 2019 fertig sein.

Darüber hinaus hat der Technische Ausschuss für rund 66 600 Euro einen Auftrag für die Herstellung von zwei Festplatzverteilern an den Energieversorger EnBw ODR vergeben. Diese sollen auf dem Rathausplatz im Bereich des bestehenden Pavillons sowie vor dem Brautmodengeschäft Nagel aufgestellt werden.

Damit soll die Stromversorgung bei Veranstaltungen auf dem Rathausplatz sichergestellt werden, da bisher stets ein großes Notstromaggregat angemietet werden musste. In diesem Zusammenhang erstellt die EnBw ODR dort auch eine neue Trafostation.

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses empfahlen dem Gemeinderat einstimmig, den Vertrag zur Betriebsführung bei der interkommunalen Abwasserbeseitigung Abtsgmünd-Adelmannsfelden zu ändern.

Abtsgmünd will sich Betreuungsaufwand ersparen

Durch die Änderung sollen die Adelmannsfelder Anlagen wieder durch das Personal der Gemeinde Adelmannsfelden betreut werden. Dadurch erspare man sich in Abtsgmünd den Betreuungsaufwand und die Anfahrtswege, sagte Bürgermeister Armin Kiemel. Außerdem verfüge der Adelmannsfelder Bauhof über qualifiziertes Personal dafür. Die Änderungen seien bereits im Gemeinsamen Ausschuss mit der Gemeinde Adelmannsfelden abgestimmt, sagte Kiemel.