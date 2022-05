Achim Bihr bleibt Vorsitzender der Abtsgmünder CDU

Zur Jahreshauptversammlung hat sich die CDU Abtsgmünd getroffen und war im Wanderheim des Schwäbischen Albvereins am Laubbach-Stausee zu Gast. Nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie freute sich der Vorsitzende Achim Bihr wieder die Mitglieder in Präsenz begrüßen zu dürfen. Auch Vertreterinnen der Gemeinderatsfraktion CDU/Unabhängige Bürger waren zur Versammlung gekommen, bei der neben Vorstandswahlen die Berichte von Tim Bückner MdL und Kreisrat Georg Ruf im Mittelpunkt standen.

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstands wurde Achim Bihr einstimmtig als Vorsitzender bestätigt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender Robert Kruger, der ebenfalls einstimmig in sein Amt gewählt wurde. Mit Gemeinderätin Petra Hermann als Schriftführerin und den Beisitzern Tim Bückner, Nikolaus Graf Adelmann und Georg Ruf setzt sich künftig der Vorstand zusammen.

Der Rückblick des Vorsitzenden Achim Bihr reichte von den Kommunalwahlen 2019 über den Kreisparteitag der CDU Ostalb in Abtsgmünd im September 2020 zu den Wahlkampfterminen von Tim Bückner und Dr. Inge Gräßle. Neben der Teilnahme von Tim Bückner an der virtuellen Podiumsdiskussion der Kandidaten im Landtagswahlkampf war besonders erfreulich, dass trotz der Einschränkungen Gemeindebesuche von ihm und Dr. Inge Gräßle gemeinsam mit dem Ortsverband bei Bürgermeister Kiemel, im neuen Rettungszentrum und bei einem Ortsrundgang im Schul- und Sportzentrum in Abtsgmünd möglich waren.

In seinem ausführlichen Bericht ging Tim Bückner MdL, der als Untergröninger auch Mitglied im CDU-Ortsverband ist, auf seine Arbeit im Landtag und den Ausschüssen und seine Sprecherfunktionen ein. Auch die Wahlrechtsreform zum Zweistimmenwahlrecht und die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahren waren Thema.

In der anschließenden Rundumschau aus der Kreispolitik von Kreisrat Georg Ruf nahm die Bildungspolitik einen breiten Raum ein. Der Ostalbkreis ist Träger von drei großen beruflichen Schulzentren und schafft dort mit dem Angebot von neuen Berufsfeldern und der Digitalisierung des Unterrichts die besten Voraussetzungen für einen qualifizierten Nachwuchs in verschiedenen Berufen von Handwerk und Handel. Daneben hob Ruf hervor, dass die CDU-Kreistagsfraktion sich intensiv für den Erhalt und den Ausbau der Kreisstraßen einsetzt.

Mit vielen Fragen und Anmerkungen wurde schließlich die medizinischen Versorgung durch die drei kreiseigenen Kliniken und die Debatte um die Schaffung einer Regionalklinik mit 600-700 Betten diskutiert. Klar ist für Georg Ruf und die CDU-Fraktion, dass die Kliniken in öffentlicher Trägerschaft verbleiben müssen und eine Privatisierung nicht zur Debatte steht. Allerdings müsse dem Personal- und Fachkräftemangel entgegengewirkt werden und deshalb eine zukünftsfähige Struktur zur Gesundheitsversorgung im Ostalbkreis geschaffen werden.