Abtsgmünder Schulen erhalten Tablets

Zum neuen Schuljahr hat die Gemeinde Abtsgmünd als Schulträger für die Lehrkräfte ihrer Schulen insgesamt 70 neue Tablets beschafft. Außerdem wurde in drei neue Koffer mit jeweils 16 Tablets investiert. Diese Geräte könnten für den Schulunterricht oder bei Bedarf an Schüler ausgegeben werden, die über kein eigenes Endgerät verfügen.

Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 80 000 Euro. Die Friedrich-von-Keller-Schule (FvKS) hat eine Fortbildungskonzeption für die Lehrkräfte aufgestellt. Daneben arbeitet die Gemeinde intensiv an der umfassenden Infrastruktur zur weiteren Digitalisierung der Schulen.

Bund und Länder haben in drei verschiedenen Förderprogramme finanzielle Mittel zur weiteren Digitalisierung von Schulen aufgelegt. Insgesamt 576 000 Euro stehen den Abtsgmünder Schulen zum digitalen Ausbau zur Verfügung. Davon kommen 479 000 Euro vom Staat, die Differenz in Höhe von 97 000 Euro trägt die Gemeinde Abtsgmünd als Schulträger.

Grundvoraussetzung für die weitere Digitalisierung sei der Anschluss an das schnelle Internet und die Vernetzung innerhalb der Schulgebäude. Die FvKS ist bereits mit einem Glasfaserkabel an das Breitbandnetz angeschlossen. Im Zuge der Sanierung werden alle Klassen- und Fachräume entsprechend aufgerüstet. Für die Grundschulen in den Teilorten wird die entsprechende Infrastruktur ebenfalls sukzessive eingerichtet.

Nachdem sich der vorhandene Klassensatz IPads bewährt hat, hat die Gemeinde als Schulträger nun nochmals drei Klassensätze IPads beschafft. Damit wären die Schulen im Bedarfsfall in der Lage, die Schüler mit Geräten zu versorgen, die über kein eigenes Endgerät verfügen. Ansonsten stehen die Geräte für den Unterricht zur Verfügung. Die weitere Anschaffung setzt die entsprechende Infrastruktur und Lehrerfortbildung voraus, damit die Endgeräte auch sinnvoll eingesetzt werden können. Nicht zu vergessen sind auch Wartung und Support der Geräte. Hierzu hat die Gemeinde Abtsgmünd zum 1. November einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der die gesamte EDV in der Gemeinde betreuen soll. Bei dieser Aufgabe arbeiten die Schulen und der Schulträger eng zusammen.

Zudem wurden für alle Klassenzimmer AppleTV-Geräte beschafft, damit in Verbindung mit den vorhandenen Beamern eine einheitliche Projektionsmöglichkeit besteht. Für den Schulträger steht auf der Prioritätenliste ganz oben der Glasfaseranschluss der weiteren Schulen sowie der weitere Ausbau der Infrastruktur an allen Schulen. Dann folgt die sukzessive Ausstattung mit einem einheitlichen Standard, damit der Support effektiv und effizient gewährleistet werden kann.