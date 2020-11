Abtsgmünder Schüler spenden 250 Euro an die Malteser

Die Klasse 10a des Sankt-Jakobus-Gymnasiums hat die Zeit des Homeschoolings im Frühjahr genutzt, um sich sportlich zu betätigen.

Im Rahmen des Sportunterrichts nahm die Klasse am AOK-Wettbewerb „Baden-Württemberg sucht die aktivste Klasse“ teil und konnte ihre „ersportelten“ Kilometer in eine beachtliche Summer von 190 Euro umwandeln.

Anstatt die Summe für eine Klassenfahrt zu nutzen, entschieden die Schülerinnen und Schüler den Betrag auf 250 Euro aufzustocken und diesen an die Malteser Dienste für Kinder in Aalen zu spenden. Am Montag, 23. November, nahm Georg Gärtner den Scheck im Namen der Malteser dankbar entgegen und gewährte der Klasse einen interessanten Einblick in seinen Berufsalltag. Foto: privat