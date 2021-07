Abtsgmünder Schüler nähen Fühldecken

An der Friedrich-von-Keller-Schule Abtsgmünd wird soziales Engagement großgeschrieben. Voller Stolz überreichten Schülerinnen und Schüler ihre selbstgenähten Fühldecken dem Altenpflegeheim Sankt Lukas in Abtsgmünd. Die Leiterin und die beiden Vorsitzenden des Heimbeirates nahmen die Decken in Vertretung aller Heimbewohner in Empfang. Zwei Vertreterinnen der Sparkasse Abtsgmünd waren ebenfalls vor Ort. Die Freude über die gelungenen Fühldecken war auf allen Seiten groß. Im Fach Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES) entwickelten die Klassen WR 9 und R10 unter der Leitung ihrer Fachlehrerinnen die Idee mit dem Altersheim Sankt Lukas zusammen zu arbeiten. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz, stießen sie auf die therapeutische Bedeutung von Fühldecken. Damit können bei Menschen mit Demenz positive Reize ausgelöst werden. Die Schülerinnen und Schüler waren so begeistert von den Fühldecken, dass sie selbst welche nähen wollten. Mit großer Motivation entwarfen und gestalteten die Schülerinnen und Schüler die Fühldecken mit unterschiedlichsten Materialien, wobei sie all ihre gelernten Fähigkeiten beim Nähen anwenden konnten. Es entstanden vielfältige und kreative Exemplare. Ein großes Dankeschön gilt der Sparkasse Abtsgmünd, die Tragetaschen spendete. Auf diese wurde die Fühldecke genäht, wodurch sie multifunktional eingesetzt und überall hin mitgenommen werden kann. Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren in der Gemeinde sei wichtig, das stärke das Miteinander und Füreinander in der Gesellschaft.