Abtsgmünder Schüler erarbeiten Bienen- und Wildtier-WG

Das Sankt-Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd ist eine von 250 Schulen, die aus über 1000 Schulen deutschlandweit ausgewählt wurde, um an „Mach was!“, dem Handwerkswettbewerb für Schulteams, teilzunehmen. Bei diesem Wettbewerb werden Projekte von Schülergruppen und ortsansässigen Handwerksbetrieben gemeinsam geplant und erstellt. Dabei spendet die Firma Würth und Partner jeweils 1000 Euro an die ausgewählten Schulen. Von diesem Geld werden das Holz und andere Materialien gekauft.

In diesem Jahr war das Thema Schulgarten. Die Abtsgmünder Gruppe plante eine Wildtier- und Bienen-WG für den Bereich hinter der Schule am Kocher, da im neuen Jahr eine Imker-AG stattfinden wird und in der Zukunft der ganze Bereich hinter der Schule naturnah gestaltet werden soll.

Bereits im Februar trafen sich ausgewählte Schüler aus Klasse 8 bis 10 zum ersten Mal in der Werkstatt. Zusammen planten sie das Projekt. Die Ideen flossen und es wurden Vorschläge gebracht und bearbeitet. Als der Plan für das Projekt stand, teilten die Schüler die Arbeit der Recherche unter sich auf. Die detailgenaue Planung und das Zusägen des Holzes erfolgte durch die Firma Kruger. Nach einer langen Pause durch das Coronavirus traf sich das Schülerteam endlich, um handwerklich aktiv zu werden. Die Schüler teilten sich in zwei Gruppen auf. Die eine war mit dem Bau der Bienenkästen beschäftigt, in der Werkstatt wurde gesägt, geschliffen, gebohrt und geleimt. Die andere Gruppe übernahm das Streichen der Balken. Der Spaß am Bauen wurde auch nicht durch behebbare Komplikationen, wie verstellte und schiefe Sägeblätter oder umgekippte Lasur, unterbrochen.

Unterstützung bekam das Team dann durch die Mitarbeiter der Gemeinde Abtsgmünd, auf deren Grundstück die WG steht. Sie setzten als Fundament eine große Kalksteinplatte. Dann kam Firma Kruger mit dem vorbereiteten Material und unterstützte die Schüler beim Aufstellen der Bienen- und Wildtier-WG tatkräftig. Danach wurde die WG noch gestrichen und das Insektenhotel an der Seitenwand vorbereitet.

Im Herbst soll nun noch eine Natursteinmauer das WG-Häuschen umschließen, in dem sich dann Salamander oder Eidechsen einnisten können. An der Seite wird zusätzlich noch ein Igelhaus integriert.

Damit soll ein Grundstein für einen naturnahen Schulgarten gelegt sein. Er wird in den nächsten Jahren möglichweise mit einer Vogelhecke, Nistkästen, Wildblumen und Schmetterlingsbepflanzung entlang des Kochers ausgebaut.

Beteiligt am Projekt: Klasse 8: Tim Litzenmaier und Leo Leschinski; Klasse 9: Hannah Schultz, Annika Damm, Jona Winkler und Gunnar Mill; Klasse 10: Fabian und Sebastian Sachsenmaier und Hannah Fischer.