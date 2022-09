Abtsgmünder Hauseigentümer können Photovoltaik-Anlagen jetzt online planen

Auf dem Weg zur Energiewende gibt die Gemeinde Abtsgmünd ihren Bürgern ab sofort die sogenannte digitale Energielandkarte an die Hand. Ziel ist die Nutzung der vorhandenen Dächer vor Freiflächen. Mit dem Online-Tool kann für jedes einzelne Gebäude in der Gesamtgemeinde ermittelt werden, welches Sonnenpotenzial für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) jeweils vorliegt und welche Kosten auf die Gebäudebesitzer zukommen. Auch die durchschnittliche Amortisationsdauer der Anlage, welche Einspeisevergütung entsprechend des Erneuerbaren Energiegesetzes zusteht und wie viel CO2 dadurch eingespart wird, kann im Rechner mit nur wenigen Klicks ermittelt werden.

Ein EU-Beschluss sieht für das Jahr 2050 Klimaneutralität vor. Gemäß den Plänen der Bundesregierung sollen die Emissionen um 65 Prozent im Verhältnis zu 1990 sinken. Baden-Württemberg geht mit dem landesweiten Klimaschutzgesetz zu einer CO2-freien Wärmeplanung bis 2040 noch weiter.

Entscheidend auf diesem Weg sind die Maßnahmen der kommunalen Akteure. Um das Potenzial der Sonnenenergie besser auszuschöpfen und den Anteil von PV-Anlagen zu steigern, bietet die Gemeinde Abtsgmünd auf ihrer Webseite unter: www.abtsgmuend.de/leben-wohnen/bauen-wohnen/photovoltaik-planer nun eine digitale Energielandkarte an. Diese wurde vom Unternehmen greenventory aus Freiburg, einem Spin-Off des Fraunhofer Instituts für Solare Energie und des Karlsruher Instituts für Technologie, zur Verfügung gestellt. Interessierte Hauseigentümer geben ihre Adresse ein und errechnen ihr Potenzial für PV-Anlagen. Um eine detaillierte Hochrechnung zu erhalten, können Flächen ausgespart werden, die nicht mit Solarzellen belegt werden können, etwa Dachfenster, Kamine oder Dachgauben. Ebenfalls im System hinterlegt sind die Genehmigungsbehörden.

Die Gemeinde schätzt das Potenzial für PV-Anlagen auf Abtsgmünder Hausdächern auf bis zu 100 MWp. Nach dem Marktstammdatenregister (nur gemeldete PV-Anlagen) sind über 31 MWp installiert. Die durchschnittliche Amortisationszeit aller Anlagen liegt bei zehn bis 15 Jahren, bei größeren Anlagen und hohem Strombedarf sogar erheblich darunter.

Bürgermeister Armin Kiemel ist erfreut über das neue Angebot: „Die Hürden für die Installation einer privaten PV-Anlage werden deutlich gesenkt. Unser oberstes Ziel ist es, zuerst bereits überbaute Flächen wie etwa Haus-, Scheunen- und Hallendächer sowie Garagen und Carports für PV-Anlagen zu nutzen, bevor Freiflächen-Anlagen auf landwirtschaftliche Flächen gebaut werden. Die Installation von PV-Anlagen ist bei Neubauten bereits verpflichtend. Bei grundlegenden Dachsanierungen von Wohnhäusern wird sie zum 1. Januar 2023 kommen.“

Priorität und schnelles Potenzial habe bei sehr hohen Energiepreisen aber das Sparen, so Kiemel. Hier müsse sich die Gemeinde in den nächsten Wochen und Monaten noch intensiver Gedanken machen und aus ökologischen und ökonomischen Gründen notwendige Entscheidungen treffen, so Kiemel.