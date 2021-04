Abtsgmünder Baugebiet „Wasserstube“ wächst

- Das Baugebiet „Wasserstube“ in Abtsgmünd ist bei Bauplatzinteressenten weiter sehr beliebt. Insgesamt entstehen aktuell für den mittlerweile 4. Bauabschnitt 47 neue Bauplätze. 25 davon sind gemeindeeigene Plätze, 22 befinden sich in Privateigentum. Auf 43 kompakten Bauplätzen können Einzel- und Doppelhäuser und auf vier Bauplätzen Mehrfamilienhäuser erstellt werden. Auf der gemeindlichen Interessentenliste für diesen Bauabschnitt befanden sich weit über 100 Bewerber.

Aufgrund der vielen Bewerber in der Gesamtgemeinde hat der Abtsgmünder Gemeinderat Ende des vorigen Jahres ein neues, einheitliches Vergabeschema für die gemeindeeigenen Bauplätze festgelegt, bei dem der Eingang der Bewerbung als auch verschiedene soziale Kriterien berücksichtigt werden. Vor Kurzem begann nun die Vergabe der Bauplätze. Der gemeindliche Bauplatzpreis für Einfamilienhäuser liegt bei 195 Euro pro Quadratmeter. Darin enthalten sind die Erschließungskosten, Vermessungskosten sowie die Hausanschlusskosten.

Der offizielle Spatenstich für den 4. Bauabschnitt „Wasserstube“ erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 24. September 2020. Die Erschließungsarbeiten von der Baufirma Ebert aus Pommertsweiler werden voraussichtlich bis Ende 2021 andauern. Doch schon jetzt plant die Gemeinde für die Zukunft und hat nun das förmliche Umlegungsverfahren für einen 5. Bauabschnitt eingeleitet. Bei diesem sollen weitere 20 Bauplätze geschaffen werden. Wenn alle Grundstückseigentümer mitziehen, könnte voraussichtlich zum Jahresende die Bauarbeiten für diesen Abschnitt ausgeschrieben werden.

Die weiterhin sehr hohe Nachfrage nach Bauplätzen begründet dieses schnelle Vorgehen. In Kürze sollen auch die eigentlichen Erschließungsarbeiten für die Baugebiete „Hofwiese VI, 1. Änderung“ in Pommertsweiler, „Alte Abtsgmünder Straße, 3. Erweiterung“ in Wöllstein und „Ziegeläcker II, 2. Bauabschnitt“ in Hohenstadt starten. Im Baugebiet „Brunnenhalde III, 2. Bauabschnitt“ in Untergröningen sind inzwischen alle 30 Bauplätze vergeben. Deshalb hat der Gemeinderat auch hier sowie in Neubronn zwei weitere Umlegungsverfahren eingeleitet. Auch hier das Ziel, baldmöglichst wieder gemeindliche Bauplätze anbieten zu können.

Abtsgmünd, so Bürgermeister Kiemel, überzeugt junge Familien mit einem umfassenden Betreuungs- und Bildungsangebot sowie einer überdurchschnittlichen öffentlichen und privaten Infrastruktur in einer landschaftlich attraktiven Umgebung.