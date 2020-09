Abtsgmünder Bauernmarkt wird 20 Jahre alt

- Einmal in der Woche, immer am Donnerstag, können Abtsgmünder Bürgerinnen und Bürger auf dem Marktplatz vor dem Rathaus lokale Erzeugnisse einkaufen. Dann gibt es Wurst, Fleisch, Obst und Gemüse sowie Eier, Nudeln und weitere Lebensmittel. Dieses Jahr kann der Bauernmarkt sein nun schon 20-jähriges Bestehen feiern.

Am 7. September 2000, schon damals ein Donnerstag, bauten die Händler ihre Stände zum ersten Mal auf dem Rathausplatz auf. Die eigens zu diesem Zwecke gegründete Initiative „Bauernmarkt Abtsgmünd“ stellte für diesen Tag in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine, das sofort die ersten Marktbesucher anlockte. Intention war es, die in Abtsgmünd seit 1829 bestehende Tradition eines Marktes wieder aufleben zu lassen und durch die Direktvermarktung heimische Landwirte zu unterstützen.

Über die Jahre hat sich der kleine aber feine Bauernmarkt trotz der wachsenden Konkurrenz nicht nur als Handelsplatz etabliert. Insbesondere auch durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen im Rathauscafé von verschiedenen Vereinen und Institutionen wurde der Markt zu einem Ort des allwöchentlichen Zusammenkommens.

Natürlich war für dieses erfreuliche Ereignis eine Feier im Rahmen des Marktes geplant. Leider kann diese aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden. Dennoch freuen sich die Marktbeschicker über Ihr Kommen - jetzt und auch in Zukunft.