Abtsgmünder Bank verabschiedet Vorstandsvorsitzenden Eugen Bernlöhr

Auf fast 47 Jahre bei der Abtsgmünder Bank, davon 26 Jahre als Vorstandsmitglied, blickt Eugen Bernlöhr heute zurück. Der aktuellen Situation angemessen wurde er vom Aufsichtsratsvorsitzenden sowie seinen Vorstandskollegen in den Ruhestand verabschiedet.

Eugen Bernlöhr absolvierte von 1974 bis 1977 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Abtsgmünder Bank und erlernte das Bankgeschäft von der Pike auf. Nach Übernahme ins Angestelltenverhältnis übte er seinen Beruf in allen Facetten aus: Der junge Bankkaufmann sammelte bis 1977 Erfahrungen in der Kundenberatung einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Marktfolgetätigkeiten. Nach dem Absolvieren des Grundwehrdienstes war er ab 1979 im Rechnungswesen tätig. Seine weiteren Aufgaben waren das Mitgliedergeschäft sowie das gerichtliche Mahnverfahren.

Im Jahr 1979 wurde Eugen Bernlöhr mit der Aufgabe betraut, hauptverantwortlich eine bankeigene Innenrevision aufzubauen. Diese Tätigkeit übte er bis zum Jahr 1983 aus. Parallel eignete er sich die erforderlichen Fachkenntnisse in Seminaren an der BWGV Akademie an. 1983 erfolgte der Abschluss zum Genossenschaftlichen Bankbetriebswirt.

Die nächsten zwei Jahre wurde er nochmal in der Kundenberatung im Passivgeschäft eingesetzt, bevor er im Jahr 1986 die Aufgabe bekam, eine eigene Kreditabteilung auf- und auszubauen. Innerhalb kurzer Zeit übernahm er die Leitung der Kreditabteilung und schloss die genossenschaftliche Bankführungsseminarreihe mit dem Titel Diplomierter Bankbetriebswirt im Jahr 1991 ab.

Mit Wirkung zum 2. Januar 1993 wurde Eugen Bernlöhr die Prokura erteilt, bevor er im Jahr 1994 zusätzlich zur Leitung der Kreditabteilung die Leitung der Zweigstelle in Fachsenfeld übernahm.

1995 wurde der Prokurist in den Vorstand berufen und legte im selben Jahr die Ausbildereignungsprüfung bei der IHK ab. Einen weiteren Meilenstein in seiner beruflichen Karriere erreichte Eugen Bernlöhr im Jahr 2000 – der Aufsichtsrat ernannte ihn zum Vorstandsvorsitzenden.

Bernlöhr habe die Entwicklung und Ausrichtung der Abtsgmünder Bank maßgeblich geprägt und die Weichen der Bank für die Zukunft gut gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gehöre auch die Fusion mit der Raiffeisenbank Untergröningen im Jahre 2002 und mehrere Baumaßnahmen. Insbesondere sei die „umfassende Neugestaltung“ der Hauptstelle Abtsgmünd im Jahr 1999 und die Erweiterung im Jahr 2011 zu nennen. Auch das neue Bankgebäude in Fachsenfeld im Jahr 2009 falle in seinen Wirkungskreis.

Nach fast 47-jähriger Tätigkeit verabschiedeten der Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Schmitt und seine Vorstandskollegen, Werner Bett und Karl Heinz Gropper, Eugen Bernlöhr in den Ruhestand. Werner Bett bedankte sich für die „vielen Jahre guter, offener und partnerschaftliche Zusammenarbeit“.