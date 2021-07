Abtsgmünder Bank unterstützt Projekt der Abteilung Tennis

- Die Vorstände der Abtsgmünder Bank, Werner Bett und Karl Heinz Gropper, übergaben eine Spende aus den Mitteln des VR-Gewinnsparens in Höhe von 500 Euro an die Abteilung Tennis der TSG Abtsgmünd. Bernd Balle, Vertreter der Abteilung, nahm die Spende entgegen, die in die Investition des Brunnenbaus fließt. Neben der wichtigen Einsparung von kostbarem Trinkwasser möchte die Tennisabteilung mit dem Brunnenbau vor allem auch ein Projekt mit ökologischem und ökonomischem Nutzen schaffen. Vorstandsvorsitzender Werner Bett freut sich, die Abteilung bei der Finanzierung dieses Projekts unterstützen zu können.