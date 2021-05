Abtsgmünd will Ausgleich zwischen Motorradfahrern und Lärmbetroffenen schaffen

Motorräder, die unverhältnismäßigen Lärm verursachen, sind für viele Abtsgmünder Bürger schon seit geraumer Zeit eine große Belastung. Vor allem Anwohner im Kocher- und Leintal leiden während der warmen Jahreszeit unter der ständigen Lärmbelastung. Um dieser Problematik gezielt entgegenzuwirken, hat die Gemeindeverwaltung nun an der Ortsausfahrt ein Schild der ADAC-Initiative „Bitte leise“ aufgestellt.

Damit will Abtsgmünd ein klares Zeichen gegen unnötigen Motorradlärm setzen und Biker für die Lärmbelastung in Ortslagen sensibilisieren. Bürgermeister Armin Kiemel begrüßt die Initiative des ADAC.

Abtsgmünd sei mit dem wunderschön geschwungenen Lein- und Kochertal ein absolutes Eldorado für Motorradfahrer, so Bürgermeister Kiemel. „Damit dies auf Dauer so bleiben kann, ist aber eine Rücksichtnahme auf die Anwohner dringend erforderlich. Leider verwechseln manche Motorradfahrer das Kochertal mit dem Hockenheimring und bringen mit ihrem kreischenden Lärm und Geschwindigkeitsrausch eine ganze Branche in Verruf.“

Mit der Teilnahme an der ADAC Kampagne möchte er daher einen Ausgleich zwischen den Interessen der Motorradfahrer und der Lärmbetroffenen schaffen. Neben einzelnen Ausreißern, die mit aufheulenden Motoren für Krach sorgen, ist auch denjenigen, die ordnungsgemäß unterwegs sind, oft nicht bewusst, dass sie mit der eigenen Fahrweise viel zur Lärm-Entlastung beitragen können.

Auch Carl-Eugen Metz, Vorstand des ADAC Württemberg, stellt klar, dass die große Mehrheit der Biker vernünftig sei und ein angemessenes Fahrverhalten aufzeige. Doch diese Mehrheit werde bedauerlicherweise an den wenigen „schwarzen Schafen“ gemessen. „Die Aktion soll helfen, Fahrverbote zu verhindern und das Problembewusstsein bei den Bikern zu schärfen“, sagt Metz.

An der ADAC Motorradschilder-Kampagne „Bitte leise“ beteiligen sich mehr als 100 Städte und Gemeinden aus ganz Baden-Württemberg. Betroffenen Kommunen stellt der ADAC kostenlose Schilder mit verschiedenen Motiven zur Verfügung, die in Eigenregie an neuralgischen Punkten aufgestellt werden. Weitere Partner der Aktion sind das Innenministerium Baden-Württemberg und die Aktionsgemeinschaft „GIB ACHT IM VERKEHR“ der Polizei.

Fahrsicherheits-Training in Leonberg zu gewinnen

Die Gemeinde verlost in diesem Zusammenhang drei Gutscheine für ein ADAC Motorrad Fahrsicherheits-Training in Leonberg im Wert von je 120 Euro. Wer mitmachen will, kann bis Freitag,11. Juni, eine E-Mail mit dem Betreff „Fahrsicherheit“ an info@abtsgmuend.de schicken. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern am Montag,14. Juni, 2021 ausgelost. (ij)