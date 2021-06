Abtsgmünd verlost Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer

Gemeinsam mit dem ADAC Württemberg hat die Gemeinde Abtsgmünd an der Ortsaus- und einfahrt Schilder der ADAC-Initiative „Bitte leise“ aufgestellt, die Motorradfahrer, die auf der schönen Kochertalstrecke unterwegs sind, für die Lärmbelästigung sensibilisieren sollen.

Die Gemeinde verlost in diesem Zusammenhang drei Gutscheine für ein ADAC Motorrad Fahrsicherheits-Training in Leonberg im Wert von je 120 Euro. Um teilzunehmen, müssen Interessenten lediglich bis zum 11. Juni eine E-Mail mit dem Betreff „Fahrsicherheit“ und ihren Kontaktdaten an info@abtsgmuend.de schreiben. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern am 14. Juni 2021 ausgelost.