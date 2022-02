Abtsgmünd: Reha und Fitness unter einem Dach

In nur etwas über einem Jahr hat Achim Faul im Abtsgmünder Gewerbegebiet „Osteren“ ein neues Gesundheitszentrum errichtet. In den neuen Praxisräumen für Physiotherapie und Ostheopatie behandeln Faul und sein 13-köpfiges Team seit Anfang des Jahres Patienten, die aus dem gesamten Ostalbkreis in die Praxis kommen. Ab März soll auch der neue Fitnessbereich im ersten Obergeschoss des Gesundheitszentrums eröffnen.

Bis Ende 2021 war die Praxis von Achim Faul noch im Turmhaus in der Abtsgmünder Ortsmitte zu finden. Doch nach fast zehn Jahren wurde es dort einfach zu eng. Praktisch, dass die Gemeinde Abtsgmünd im Gewerbegebiet „Osteren“ den passenden, 2000 Quadratmeter großen Bauplatz für einen Neubau zur Verfügung hatte. Das neue Gesundheitszentrum im Osteren 7, das von Holzbau Kruger aus Abtsgmünd und GuTe Technik aus Aalen gebaut wurde, ist in ökologischer Holzständerbauweise errichtet und umfasst insgesamt 730 Quadratemeter.

Im Erdgeschoss befinden sich sieben Behandlungsräume, die zur Physiotherapie und Osteopathie genutzt werden, sowie ein Kursraum. Des Weiteren sind Umkleiden, Büro- und Lagerräume sowie ein Sozialraum und ausreichend Stellplätze unmittelbar vor dem Haus entstanden. Außerdem ist ein großer Außenbereich in Planung, der nicht nur für Kurse genutzt werden soll. Im ersten Stock soll bis März das neue Fitnessstudio fertiggestellt werden. Auf einer Fläche von 320 Quadratmetern entsteht derzeit ein moderner Fitnessbereich, in dem Jung und Alt jede Muskelgruppe trainieren können. Neben klassischen Kraft- und Cardiogeräten wird es auch einen sogenannten Functional-Bereich geben, in dem mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht werden. Im Kursraum mit Blick ins Grüne werden unter anderem Präventionskurse stattfinden, die von der Krankenkasse übernommen werden, aber auch Yoga, Rheumaliga, Zirkeltraining und vieles mehr.

„Unser therapeutischer Ansatz stellt den Patienten und seine Bedürfnisse ins Zentrum aller Maßnahmen. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die notwendig ist, um die ideale Behandlungsmethode zu finden und anzuwenden. Hier im neuen Gesundheitszentrum haben wir dafür vielfältige Möglichkeiten, um jedem die passende Therapie zukommen zu lassen“, erklärt Achim Faul, der sich gemeinsam mit seinem stark vergrößerten Team über den Neustart in den neuen Räumlichkeiten freut.

Bürgermeister Armin Kiemel besuchte Achim Faul und sein Team zur Neueröffnung im Gesundheitszentrum und machte sich selbst ein Bild von dem neuen Angebot in Abtsgmünd. Der Schultes lobte das innovative und mutige Bauprojekt, dass den Gesundheitsbereich in der Gemeinde Abtsgmünd hervorragend ergänzt bzw. abrundet. Mit dem Abtsgmünder Rettungszentrum, den sehr großen Investitionen im Bereich Hallgarten mit den Neubauten der Sozialstation Abtsgmünd, den betreuten Wohnungen von best age care und dem zweiten Pflegeheim von der Stiftung Haus Lindenhof sei Abtsgmünd im Gesundheitsbereich wieder einen großen Schritt nach vorne gegangen, so der Bürgermeister.