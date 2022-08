Abtsgmünd reduziert Wassertemperatur im Hallenbad

Aufgrund des Ukrainekrieges und der damit verhängten Sanktionen wurden die Gaslieferungen nach Deutschland dramatisch reduziert. Deshalb reduziert Abtsgmünd die Wassertemperatur im Hallenbad auf 26 Grad Celsius. Dies teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit.

Erdgas ist nicht nur als Heizenergie wichtig, sondern auch für die Stromversorgung. Energie wird deshalb knapp. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und die Bundesnetzagentur haben daher die Kommunen aufgerufen, wo möglich schon jetzt Erdgas einzusparen und eine kommunale Gasnotfallplanung zu erstellen.

Neben den bereits dramatisch gestiegenen Preisen ist nun noch die Gasumlage hinzugekommen. Die Gemeinde Abtsgmünd ist, wie alle anderen Kommunen auch, dazu gezwungen, weitreichende Energiesparmaßnahmen zu beschließen. In anderen Kommunen wurden unter anderem bereits Hallenbäder geschlossen.

Auch die Gemeinde Abtsgmünd ist gezwungen, schmerzhafte Maßnahmen zu ergreifen, um 15 bis 20 Prozent des Gasverbrauchs einzusparen. So wird unter anderem die Raumtemperatur in den gemeindlichen Einrichtungen gesenkt, das warme Wasser in den Duschen abgestellt, die Straßenbeleuchtung reduziert und vieles mehr umgesetzt.

Das mit Abstand größte Einsparpotenzial liegt bei der Einrichtung mit dem höchsten Energieverbrauch: dem Hallenbad. Mit jedem Grad Wassertemperatur steigt der Energieverbrauch um sechs Prozent, progressiv steigend. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, die Wassertemperatur ab sofort auf einheitliche 26 Grad Celsius zu beschränken. Eine vorübergehende Schließung des Hallenbades wurde intensiv erörtert, aber vorerst nicht umgesetzt. Dies kann aber für die nahe Zukunft nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Die Gemeinde Abtsgmünd hofft durch diese tiefgreifenden Maßnahmen ihren Teil zur Entspannung der Energiekrise beizutragen und die dramatisch gestiegenen Energiekosten reduzieren zu können. Die Gemeinde Abtsgmünd bittet um Verständnis.