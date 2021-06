Abtsgmünd reduziert Öffnungszeiten des Bürgertestzentrums

Seit Mitte April konnten sich Bürgerinnen und Bürger in der Abtsgmünder Kochertal-Metropole auf das Coronavirus mittels PoC-Antigentest testen lassen. In den vergangenen Monaten wurde dieses Angebot von der Bevölkerung intensiv in Anspruch genommen. Knapp 3000 Testungen wurden seitdem professionell federführend durch das DRK Abtsgmünd durchgeführt und dokumentiert. Aufgrund der deutlich sinkenden Inzidenz und der zunehmenden Impfungen sinkt nun auch die Nachfrage nach diesen Tests, sodass die Öffnungszeiten auf zwei Tage in der Woche reduziert werden. Die Öffnungszeiten werden ab 1. Juli nun mittwochs von 19.30 bis 20 Uhr und samstags von 18 bis 18.30 Uhr sein. Sollte der Bedarf künftig wieder steigen, sei es jederzeit möglich, die Kapazitäten wieder zu erhöhen. Das Bürgertestzentrum befindet sich ab dem 1. Juli im neuen Rettungszentrum Abtsgmünd, Osteren 18, im Haus des DRK Abtsgmünd. Die Anmeldung läuft weiterhin telefonisch über 07366 / 8224.